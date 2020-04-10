اليوم السابع
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السودان يرحب بمبادرة تحالف دعم الشرعية فى اليمن لوقف إطلاق النار

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:12 ص
السودان يرحب بمبادرة تحالف دعم الشرعية فى اليمن لوقف إطلاق النار قوات تحالف دعم الشرعية
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رحبت وزارة الخارجية السودانية بمبادرة تحالف دعم الشرعية فى اليمن الخاصة بوقف إطلاق النار فى كافة أرجاء الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، استجابة لدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والتهدئة والدعوة للانخراط فى مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية لمعالجة تفشى فيروس كورونا فى اليمن.
ودعت وزارة الخارجية السودانية - في بيان الخميس - المليشيات الحوثية إلى الاستجابة لهذه الدعوة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق إيقاف فعلي لإطلاق النار لمنح الفرصة الكافية للجهود المتعددة لمواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها في اليمن، إضافة للانخراط مع المبعوث الأممي بشكل جاد للتوصل لإنهاء الصراع ولحل سلمي سياسي شامل ومستدام.
وناشدت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي للوقوف مع الشعب اليمني من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ودعم الجهود المبذولة لتهيئة البيئة لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وتنفيذ برامج من شأنها تخفيف وطأة هذه الجائحة على الشعب اليمني الشقيق.


اليمن

تحالف دعم الشرعية

فيروس كورونا

كورونا فى اليمن

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