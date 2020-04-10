السكة الحديد في بيان حول أسباب حادث قطارى مطروح: محاشرة وليس تصادم

أكدت هيئة السكة الحديد أن سبب حادث قطارى مطروح سقوط البوجى الأمامى من العربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس 1206 القاهرة / مرسى مطروح، ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم 299 القادم من مرسى مطروح للاسكندرية، أي الدخول بين القطار وبين الرصيف، وذلك أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القبارى / مرسى مطروح ولم يسفر عن وقوع أى إصابات أو وفيات .

وأضافت الهيئة أنه على الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار 1206 بالمسير لمحطة مرسى مطروح، والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربة الساقطة، والاستعداد لعودة الحركة على الخط بسلامة وانتظام.

وقالت السكة الحديد إنها تهيب بمسئولي المواقع الإعلامية والإخبارية بالالتزام بالمهنية وتحري الدقة فيما ينشر، بالرجوع الى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة، وأنه لم يقع تصادم قطارين.