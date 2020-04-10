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الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح للأسواق العالمية لـ970 ألف طن

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:47 ص
الزراعة: ارتفاع صادرات الموالح للأسواق العالمية لـ970 ألف طن صادرات البرتقال
كتب عز النوبى

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أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ارتفاع صادرات الموالح لـ970 ألف طن، مؤكدة زيادة تدفق صادرات الموالح إلى جميع الأسواق العالمية، خاصة الصين، وجار الشحن والتصدير، طبقا للشروط الحجرية والتى تتفق مع الدول المستوردة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه منذ بدء الموسم تم تصدير 970 ألف طن موالح، موضحا زيادة تدفق صادرات الموالح الى الصين "بكين" وتعافى السوق إلى جميع الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى انفراج فى عملية التصدير حاليا وفتح منافذ جديدة، مشير الى أن مصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعبتر البرتقال المصرى من أجود أصناف البرتقال فى العالم.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح التقرير وزارة الزراعة أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.


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