اليوم السابع
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الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ355 ألف طن.. ولجان مكثفة بمواقع الشحن

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:30 م
الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ355 ألف طن.. ولجان مكثفة بمواقع الشحن محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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 قال الدكتور أحمد  العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء  موسم  تصدير  بطاطس المائدة، ارتفعت صادرات المحصول لـ 355 ألف طن لجميع دول العالم  وجارى الشحن، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الدولية للتصدير وجارى  الشحن.

وأضاف  رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، انه تم تكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية، متابعا أن هناك انفراج في الأسواق العالمية  لاستقبال  شحنات   بطاطس المائدة، وجارى الشحن والتصدير، طبقا للاشتراطات.

وتابع رئيس الحجر  الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل  فتح منافذ  جديدة، وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، والتى تعثرت  بسب  فيروس كورونا، مشيرا الى أن جميع الصادرات  الزراعية الخضر والفاكهة ، تتبع  إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها  لجودة الصادرات تضمن  زيادة الصادرات  لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى،  إن وزارة الزراعة  تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد اى من   الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها  للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى  النيابة العامة وقف التعامل  مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 


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