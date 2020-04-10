اليوم السابع
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الرئيس الإيرانى: البدء بتنفيذ خطة التباعد الاجتماعى اعتبارا من السبت

الجمعة، 10 أبريل 2020 04:27 م
الرئيس الإيرانى: البدء بتنفيذ خطة التباعد الاجتماعى اعتبارا من السبت الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أنه سيتم البدء بتنفيذ خطة "التباعد الاجتماعى الذكية" اعتبارا من يوم غد السبت، مع رقابة دقيقة ومراعاة تامة للبروتوكولات الصحية، وقدم وزير الصحة، سعيد نمكى، إلى الرئيس روحانى تقريرا عن آخر المستجدات فى المحافظات وطهران خلال الأيام الماضية، ومدى الجاهزية لتنفيذ خطة "التباعد الاجتماعى" وتقييمها.
 
وبعد تلقيه عدة تقارير منفصلة من وزيرى الداخلية والصحة، بشأن تنفيذ خطة "التباعد الاجتماعي" مع مراعاة نشاطات المهن ذات الخطر القليل فى جميع المحافظات باستثناء طهران، أكد روحانى على ضرورة تنفيذ هذه الخطة مع الرقابة الدقيقة والمراعاة التامة للبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.
 
وفى اتصاله مع وزير الصحة، أكد روحانى ضرورة القيام بالتنسيق اللازم مع سائر الأجهزة والرقابة الدقيقة والجادة من قبل وزارة الصحة لمراعاة كل البروتوكولات الصحية من قبل جميع أصحاب المهن قليلة الخطر خلال فترة تنفيذ هذه الخطة.
 
وفى اتصال منفصل، قدم وزير الداخلية، للرئيس الإيرانى تقريرا عن أداء اللجنة الأمنية والاجتماعية، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية للتنفيذ الدقيق لخطة "التباعد الاجتماعي".
 
وأكد رئيس الجمهورية، ضرورة التنسيق الأكثر انسجاما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة من أجل المضى قدما فى تنفيذ الخطة واستعادة نشاط المهن ذات الخطر القليل، مشددا على ضرورة تنفيذ ومراعاة جميع البروتوكولات الصحية بدقة فى جميع المشاغل والأماكن العامة وخاصة فى وسائل النقل العامة.
 

ايران

الرئيس الايرانى

حسن روحانى

كورونا

فيروس كورونا

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