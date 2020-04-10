الدفع بسيارات إسعاف لمركز شباب أبو قير بعد تحويله إلى حجر صحى

كتب محمد رضا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يرصد وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مركز شباب أبو قير، فى محافظة الإسكندرية، وذلك عقب قرار تحويله إلى حجر صحى لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن خطة الحكومة لاستغلال عدد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لدعم وزارة الصحة بتوفير أماكن لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس التاجى.

ويأتى هذا بعدما قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة قامت بتطهير وتعقيم معظم مراكز الشباب بجميع المحافظات، وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسى، يوم الأربعاء الماضى، أن جميع مراكز الشباب والمدن الجامعية على استعداد لأى تكليف من الحكومة.





وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن جميع الوزارات يتعاملون بشكل متكاتف وتنسيقى للمرور من هذه الأزمة، وكشف أن هناك بعض الأماكن يتم تجهيزها حاليا من قبل وزارة الصحة، وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن المدن الشبابية بالمحافظات جاهزة لاستقبال أى حالات إصابة بفيروس كورونا، وأن هناك 8 أماكن كبيرة تم تجهيزها بالفعل فى مناطق: أبو قير ودمياط والأقصر والسويس وشرم الشيخ، ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن جميع الأنشطة الرياضية جرى إيقافها بسبب فيروس كورونا.

ويشار إلى أن الدكتور محمد فوزى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، كان قد قال إنه جرى تجهيز مراكز شباب ومدن شباب فى مختلف محافظات الجمهورية، من أجل تحويلها إلى حجر صحى لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن كل محافظة يجرى تجهيز أماكن فيها للحجر الصحي، وأن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتجهيز تلك الأماكن فى أسرع وقت ممكن وعلى أعلى مستوى، بالإضافة إلى تجهيز المقياس الخاصة بدرجات الحرارة وتوزيعه بمختلف مراكز الشباب فى الجمهورية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، مساء الخميس، أن التجهيزات وضعتها وزارة الصحة من خلال وضع ضوابط، وتطهير المبنى الخاص بالتنسيق مع القوات المسلحة، حيث تم تجهيز المنشآت من حيث الآسرة والإمدادات اللوجيستية وحتى المطاعم، وفى حال حدوث انتشار للفيروس ستكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال أى حالات قد تحدث.

وطالب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، المواطنين بالتزام المنازل واتباع الإجراءات الوقائية التى أطلقتها وزارة الصحة، من أجل حماية المواطنين ومنع انتشار الفيروس بينهم.



