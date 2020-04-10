اليوم السابع
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"الدفاع الفرنسية" تعلن عن 50 إصابة بكورونا على حاملة الطائرات "شارل ديجول"

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:09 م
"الدفاع الفرنسية" تعلن عن 50 إصابة بكورونا على حاملة الطائرات "شارل ديجول" حاملة طائرات شارل ديجول
كتب مايكل فارس - عامر مصطفى

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أعلنت  وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة عن وجود 50 إصابة مؤكدة بين الجنود الفرنسيين بفيروس كورونا الموجودين على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول"، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الفرنسية بيانا جاء فيه التالي: " أكدت الاختبارات التي أجريت على الجنود المتواجدين على متن حاملة الطائرات بوجود 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "تم إجلاء ثلاثة بحارة بالطائرة لنقلهم إلى مستشفى في فرنسا"، مشيرا  إلى أن حاملة الطائرات تواصل رحلتها الى تولون.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الأربعاء، أن حاملة الطائرات الفرنسية ستعود إلى السواحل الفرنسية في وقت مبكر من بدء انتشارها في المحيط الأطلسي بعد أن أظهرت أعراض فيروس كورونا المستجد بين أفراد الطاقم.

 

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

 

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

 

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

 

وتابعت فان كيروكوف قائلة أنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حاملة طائرات شارل ديجول

وزاره الدفاع الفرنسيه

فيروس كورونا

كورونا

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