الحكومة البريطانية: صحة جونسون تتحسن وأصبح قادرا على المشي

وقال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن ابنه سيحتاج إلى فترة من "إعادة التأقلم" والراحة قبل أن يعود إلى داونينج ستريت، حيث قال إنه فى طريقه للتعافى، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتأتى تصريحاته صباح يوم الجمعة بعد أن كشف أن جونسون قد تم نقله من العناية المركزة وعاد إلى جناح فى مستشفى سانت توماس وقيل إنه "فى حالة معنوية جيدة للغاية".

تم إدخاله إلى المستشفى يوم الأحد مع أعراض مستمرة من كوفيد 19، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال، قبل أن يقضى ثلاث ليال في العناية المركزة بعد تدهور حالته يوم الاثنين.

وفى حديثه عن تحسن حالة جونسون بشكل ملحوظ، قال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء ، إن الأسرة بأكملها "ممتنة بشكل كبير" لجهود هيئة الخدمات الصحية وتدفق الدعم الضخم لابنه.