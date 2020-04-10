اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البريطانية: صحة جونسون تتحسن وأصبح قادرا على المشي

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:55 م
الحكومة البريطانية: صحة جونسون تتحسن وأصبح قادرا على المشي جونسون
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الحكومة البريطانية، تحسن حالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأنه أصبح قادرا على المشي، وذلك وفقا لقناة العربية.

 

كما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن جونسون في مراحل تعافيه الأولى، والطاقم الطبي هو من سيقرر متى تنتهي فترة العلاج.

 

وقال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن ابنه سيحتاج إلى فترة من "إعادة التأقلم" والراحة قبل أن يعود إلى داونينج ستريت، حيث قال إنه فى طريقه للتعافى، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

 

وتأتى تصريحاته صباح يوم الجمعة بعد أن كشف أن جونسون قد تم نقله من العناية المركزة وعاد إلى جناح فى مستشفى سانت توماس وقيل إنه "فى حالة معنوية جيدة للغاية".

 

تم إدخاله إلى المستشفى يوم الأحد مع أعراض مستمرة من كوفيد 19، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال، قبل أن يقضى ثلاث ليال في العناية المركزة بعد تدهور حالته يوم الاثنين.

 

وفى حديثه عن تحسن حالة جونسون بشكل ملحوظ، قال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء ، إن الأسرة بأكملها "ممتنة بشكل كبير" لجهود هيئة الخدمات الصحية وتدفق الدعم الضخم لابنه.

 


بوريس جونسون

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

فيروس علاج كورونا

لقاح كورونا

أعراض كورونا

كورونا فيروس

مرض كورونا’’ فيروس الكورونا كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة