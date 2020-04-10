اليوم السابع
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خالد صلاح
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الجيش العراقى والحشد الشعبى ينفذان عملية أمنية لتعقب خلايا داعش بالأنبار

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:02 م
الجيش العراقى والحشد الشعبى ينفذان عملية أمنية لتعقب خلايا داعش بالأنبار الجيش العراقى
أ ش أ

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نفذ الجيش العراقى بالتعاون مع الحشد الشعبى، اليوم الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار، وذكر إعلان الحشد - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة من حشد الأنبار بالاشتراك من اللواء الثامن والثلاثين للجيش، نفذت عملية دهم وتفتيش فى منطقة "سليجية" لتعقب خلايا "داعش" فى صحراء غرب الأنبار.
 
وأضاف، أن العملية تهدف إلى تأمين حدود الصحراء من هجمات "داعش" التى قد تطال القوات الأمنية المرابطة غرب الطريق الدولي.
 
وكانت قوات الحشد الشعبى العراقى، قد قصفت في وقت سابق ،  أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.
 
وقال مصدر أمنى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن قوة من اللواء 20 فى الحشد الشعبى قصفت بقذائف الهاون أهدافا لتنظيم داعش فى محيط منطقة بانميل بضواحى خانقين شمال شرق بعقوبة بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر التنظيم فى المنطقة.
 
وكانت قوة من اللواء الأول فى الحشد الشعبى تصدت فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية لهجوم شنه تنظيم داعش على أحدى قطعات الحشد فى حوض نفط خانه شمال شرق بعقوب .
 
من جانب أخر عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، على نفق لتنظيم داعش الإرهابى وبداخله أحزمة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة فى سامراء وكركوك.
 

العراق

الجيش العراقى

الحشد الشعبى

داعش

الانبار

عمليات امنيه

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