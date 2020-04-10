البيئة: جهود للسيطرة على المخلفات بالقاهرة والجيزة للحد من التلوث.. صور

كتبت آية دعبس

أجرت فرق ولجان وزارة البيئة، من الفروع الإقليمية وادارة التفتيش البيئ، خلال الأسبوع الماضى، جولات للمرور على 268 منشأة طبية بعدد من المحافظات شملت مستشفيات ومراكز ومعامل طبية ليصبح اجمالى المنشأت الطبية التى تم المرور عليها 404 منشأة ، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشأت أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشآت الصحية بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم ، ويتم متابعة تلافى أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية .

كما قام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتكثيف أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور بشكل يومي على مقالب القطامية، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى، وشبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية.

كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم ادارة المخلفات بمتابعة مستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، حيث تم رصد عدد 415 نقطة تراكمات لمخلفات فى إطار الرصد والمتابعة لعدد من أحياء القاهرة تشمل المعادى وطرة وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج، كما تم رصد 41 نقطة تراكمات لمخلفات فى إطار المتابعة والرصد لعدد من أحياء الجيزة والتى تشمل الدقى والعجوزة والهرم والجنوب، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لإزالة التراكمات المرصودة والتي تم التعامل معها على الفور.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفى إجراء عاجل بتخصيص خلية دفن لمخلفات قرية المعتمدية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى والتي تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها.