اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة: جهود للسيطرة على المخلفات بالقاهرة والجيزة للحد من التلوث.. صور

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:46 م
البيئة: جهود للسيطرة على المخلفات بالقاهرة والجيزة للحد من التلوث.. صور التعامل مع مناطق تراكم المخلفات بالقاهرة والجيزة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت فرق ولجان وزارة البيئة، من الفروع الإقليمية وادارة التفتيش البيئ، خلال الأسبوع الماضى، جولات للمرور على 268 منشأة طبية بعدد من المحافظات شملت مستشفيات ومراكز ومعامل طبية ليصبح اجمالى المنشأت الطبية التى تم المرور عليها 404 منشأة ، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشأت أولا بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشآت الصحية بالتعامل الصحيح مع النفايات الطبية بارتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم ، ويتم متابعة  تلافى أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات الجامعية .
 
كما قام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتكثيف أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور بشكل يومي على مقالب القطامية، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى، وشبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم وإتباع عمليات التغطية.
 
كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم ادارة  المخلفات بمتابعة مستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة، حيث تم رصد عدد 415 نقطة تراكمات لمخلفات فى إطار الرصد والمتابعة لعدد من أحياء القاهرة تشمل المعادى وطرة وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج، كما تم رصد 41 نقطة تراكمات لمخلفات فى إطار المتابعة والرصد لعدد من أحياء الجيزة والتى تشمل الدقى والعجوزة والهرم والجنوب، وتم التنسيق الفوري مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لإزالة التراكمات المرصودة والتي تم التعامل معها على الفور. 
 
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفى إجراء عاجل بتخصيص خلية دفن لمخلفات قرية المعتمدية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها وعدم انتشار العدوى والتي تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها.
 
 
WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.09 AM (2)
 

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.09 AM (1)
 

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.09 AM
 

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.08 AM (1)
 

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.08 AM
 

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.07 AM (1)
 

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.07 AM
 

WhatsApp Image 2020-04-10 at 10.28.06 AM
 
 

وزارة البيئة

مخلفات

مقلب القطامية

مقالب القمامة

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة: رفع 46 ألف طن مخلفات خلال أسبوع للحد من انتشار كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:08 ص

13 إجراء للبيئة للتعامل مع مخلفات قرية المعتمدية بعد فرض الحجر الصحى.. تعرف عليها

الخميس، 09 أبريل 2020 05:41 م

وزيرة البيئة: تيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات بمدفن العبور لعدم تراكمها

الخميس، 09 أبريل 2020 02:08 م

وزيرة البيئة: التخلص من مخلفات قرية المعتمدية بمدفن شبرامنت لمنع انتشار كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 01:26 م

وزيرة البيئة توجه برفع تراكمات مواقع جمع المخلفات ببلبيس خلال أسبوع

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:49 م

وزيرة البيئة تتفقد مدفن العبور لمتابعة السيطرة على اشتعال المخلفات.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة