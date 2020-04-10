البرازيل تطور من عقار هيروكسى كلوروكين لعلاج فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، إن "تلقينا إمدادات من الهند لإنتاج هيدروكسى كلوروكين، وهو عقار يخضع للدراسة العلمية لمكافحة فيروس كورونا".

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن البرازيل يتم إجراء دراسات علمية لعلاج فيروس كورونا، الذى أصاب 17.857 شخص، و941 حالة وفاة وتعافى 173 شخص ، وفقا لبيانات لوزارة الصحة.

وقال بولسونارو على حسابه على تويتر إنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندى، ناريندا مودى، الذى وافق معه على إرسال مركبات لإعداد عقار هيدروكسى كلوروكين، الذى يستخدم لعلاج الملاريا، والذئبة والتهاب المفاصل.

وحذرت منظمات مختلفة من المهنيين الطبيين والعلماء من أن عواقب الدواء غير معروفة، والتى يمكن أن تكون قاتلة للنساء الحوامل والرضع وكبار السن.

وقالت السلطات الصحية أعلنت عن وفاة طفل عمره 4 أيام بسبب إصابته بفيروس كورونا، والذى كان يعانى من أزمة حادة فى التنفس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل تم تشخيصه بفيروس كورونا فى مدينة ناتال، عاصمة ولاية ريو دى جراندى دو نورتى، والذى ولد قبل معاده ، وتم عزل والدته.

وأوضحت أنه الآن يتم التحقيق بسبب عدم إجراء اختبار للأم والطفل فى المستشفى، وقال نائب الأمين الإقليمى للصحة ، بترونيو سبينيللى، لوكالة إيفى الإسبانية، "لم يعرف بعد ما إذا كانت العدوى بعد الولادة أو قبلها"، مضيفا "نحن بحاجة إلى اكتشاف اذا وجد حالات عدوى مع اقارب الطفل".

في غضون ذلك، أفادت سلطات صحة الولادة أن الأم دخلت المستشفى قبل يوم من الولادة ، مع صورة من مضاعفات الجهاز التنفسي ولديها تاريخ طبى مع مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

وليس هذا الطفل الوحيد الذى توفى فى البرازيل بسبب فيروس كورونا ، ولكن وزير الصحة فى ولاية سيارا أبلغ عن وفاة طفل يبلغ عمره 3 أشهر، وكان اختباره إيجابيا وولد بمتلازمة بارتر، وتوفى بعد إصابته بكورونا والتهاب رئوى وشعب هوائية.