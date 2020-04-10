اليوم السابع
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الاندبندنت: كورونا حصد أرواح أمريكيين فى أسبوع بأكثر من غزو العراق بأكمله

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:54 م
الاندبندنت: كورونا حصد أرواح أمريكيين فى أسبوع بأكثر من غزو العراق بأكمله ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن فيروس كورونا حصد أرواح أمريكيين هذا الأسبوع وحده أكثر من ضحايا غزو العراق بأكمله، والذى أودى بحياة أكثر من 4500 جندي أمريكي بين عامي 2003 و 2011.

وقالت الصحيفة إنه في هذه الأثناء ، يتعرض دونالد ترامب لانتقادات بسبب إعلانه الأخير الذي يربط منافسه الديمقراطي جو بايدن بالصين ، وهو العرض الترويجي القصير الذي حدد عن طريق الخطأ حاكم الولايات المتحدة الآسيوي السابق غاري لوك بأنه شخصية صينية بارزة.

وقال الرئيس إن الاختبار الجماعي لكوفيد-19 "ليس ضروريًا" في إيجازه الصحفي الأخير للبيت الأبيض يوم الخميس ، حيث تعقب مستشاروه احتمال إنهاء إجراءات الإغلاق في مايو للسماح للاقتصاد الأمريكي بالارتداد.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقتي كوارث كبرى في ولايتي إيداهو وألاسكا وأمر بتقديم مساعدات للولايتين في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ في 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولايتين وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بهما وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع المناطق من الفيروس بالولايتين .

وكلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي مايكل أوهير كمنسق فيدرالي لعمليات التعافي للمناطق المتضررة بالولايتين .

وأظهر استطلاع حديث للرأى أن معدل الرضا الشعبى عن الأداء الوظيفى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب سجل ارتفاعا قياسيا جديدا تزامنا مع دعم الناخبين الأمريكيين للبيت الأبيض والكونجرس فى المعركة ضد فيروس كورونا.


ترامب

كورونا

غزو العراق

وباء كورونا

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