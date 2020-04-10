اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الاتصالات ترد على شائعة إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:19 ص
الاتصالات ترد على شائعة إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى وزارة الإتصالات
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت وزارة الاتصالات ما تردد من أنباء بشأن إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى، مُوضحةً أن الشركة المصرية للاتصالات قد أصدرت قراراً بمد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضى، حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون انقطاع للخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازى مع خطة الدولة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه فى إطار جهود الوزارة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم الاتفاق مع شركات المحمول فى مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيًا)، وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين فى شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بعد.

الاتصالات

رصيد مجانى

الحكومة

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة