الاتصالات ترد على شائعة إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى

كتبت هند مختار

نفت وزارة الاتصالات ما تردد من أنباء بشأن إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضى، مُوضحةً أن الشركة المصرية للاتصالات قد أصدرت قراراً بمد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضى، حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون انقطاع للخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازى مع خطة الدولة فى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه فى إطار جهود الوزارة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، فقد تم الاتفاق مع شركات المحمول فى مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيًا)، وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدام هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين فى شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بعد.