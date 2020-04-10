اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى يدعو الأطراف المعنية بالصراع فى اليمن إلى الحوار

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:02 ص
الاتحاد الأوروبى يدعو الأطراف المعنية بالصراع فى اليمن إلى الحوار الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد جوزيب بوريل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بإعلان قيادة قوات تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار فى اليمن.
وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد جوزيب بوريل - فى بيان أوردته وكالة أنباء (آكى) الإيطالية -إنه من الضرورى أن توقف الأطراف المحلية المنخرطة فى الصراع جميع الأعمال العدائية على الفور وتبدأ المحادثات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجاء في بيان بوريل "يشجع الاتحاد الأوروبي الأطراف على المشاركة الحقيقية والبناءة والامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب قد تقوض الهدف".
ويصر المسؤول الأوروبي على ضرورة أن يستمر تدفق السلع التجارية خاصة الأدوية، وكذلك أهمية توصيل المساعدات الإنسانية دون عوائق لكل المحتاجين في اليمن خاصة خلال الفترة الراهنة.
وتطرق بوريل - في بيانه - إلى تفشي فيروس كورونا في العالم، مشيراً إلى أن "الفيروس لا يعرف الحدود ولا يفرق بين الصديق والعدو فيمكن أن يكون تأثيره على دولة مزقتها الحرب لست سنوات كارثياً".
وأكد المسؤول الأوروبي - مجددا - دعم بروكسل لعمل المبعوث الأممي في اليمن وفريقه واستعدادها للمساهمة في تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف المعنية.
ويخشى المجتمع الدولي من تفشي وباء كورونا في اليمن رغم أن السلطات هناك لم تعلن عن وجود إصابات حتى الآن.


جوزيب بوريل

الاتحاد الأوروبى

اليمن

الصراع فى اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

مصرية سويدية متعافية من كورونا: تفاجئت بالمستوى الطبى والخدمة التى قدمت لى

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

وفقا لبيان "الصحة".. تسجيل 15 حالة وفاة بفيروس كورونا كأعلى معدل وفيات

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

فيديو.."معلومات الوزراء" يستعرض جهود مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

فايلر يملك عرضين من السعودية والإمارات للرحيل عن الأهلى

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

الحكومة: بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من 13 وحتى الخميس 16 أبريل

وزير التموين: أسعار اللحوم لن ترتفع ومزارع القوات المسلحة تغطى احتياجات الدولة

وزير التموين: أسعار اللحوم لن ترتفع ومزارع القوات المسلحة تغطى احتياجات الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة