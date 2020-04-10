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الأوقاف تنشر السؤال الثالث فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:49 ص
الأوقاف تنشر السؤال الثالث فى مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، السؤال الثالث في مسابقة اللغة العربية ، التي أطلقتها الوزارة للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.

وجاء نص السؤال الثالث في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

ا - ما الفرق بين الطباق والمقابلة ؟ وما الفرق بين طباق الإيجاب وطباق السلب ؟ أيد كلامك بالمثال .

ب - ما الحالة التي يصرف فيها العلم المؤنث ؟

ج - أعرب كلمة ( الناس) في قوله تعالى:" ذلك يوم مجموع له الناس" .

وفى سياق متصل كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر إلزام الأئمة المسجلين بمشروع  "100 عالم" بالإجابة عن أسئلة مسابقة اللغة العربية، وتسليمها فى ملف خاص في نهاية المسابقة للدكتور خالد صلاح مدير عام الإرشاد بديوان عام الوزارة، مؤكدًا أن مشاركة الأئمة في المسابقة تعد ضمن مشروعهم العلمي المخصص لهم، كما أن اجتياز هذه المرحلة يعد أحد مراحل الحصول على شهادة البراعة في اللغة العربية من أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

يذكر أن السؤال الأول في المسابقة كان

أ‌ - ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى فى كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال .

 ب ‌- ما المقصود بثالثة الأثافى فى قولهم : "وتلك ثالثة الأثافى".

 جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.

فيما جاء نص السؤال الثانى

 أ - ما المقصود بقولهم : " لم " حرف نفي وجزم وقلب ؟ وقولهم : " ما " كافة ومكفوفة ؟     

ب - ما الفرق بين الاستعارة المرشحة والاستعارة المجردة ؟ مثل لكل منها بمثال واحد .

ج - ما المراد بشر الثلاثة في  قول الشاعر :

وما  شر  الثلاثة   أم   عمرو

بصاحبك الذي لا تصحبينا

 

 


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