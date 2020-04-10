الأوقاف: إلزام الأئمة المسجلين بمشروع 100 عالم بالإجابة عن أسئلة مسابقة اللغة العربية

كتب على عبد الرحمن

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلزام الأئمة المسجلين بمشروع (١٠٠) عالم بالإجابة عن أسئلة مسابقة اللغة العربية، وتسليمها في ملف خاص في نهاية المسابقة للدكتور خالد صلاح مدير عام الإرشاد بديوان عام الوزارة.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان صحفى، إن مشاركة الأئمة في المسابقة تعد ضمن مشروعهم العلمي المخصص لهم، كما أن اجتياز هذه المرحلة يعد أحد مراحل الحصول على شهادة البراعة في اللغة العربية من أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مسابقة اللغة العربية الحالية المفتوحة للأئمة والواعظات ومعلمي اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين في المشاركة ومحبي اللغة العربية.