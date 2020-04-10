الأحد المقبل.. قطاع المياه بالقرنة والكرنك لأعمال التطهير والإصلاح

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تقرر انقطاع المياه يوم الأحد المقبل 12 أبريل 2020، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءاً، وذلك عن المناطق التالية:- "منطقة الرواجح - منطقة الطارف"، وذلك لأعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه القرنة المدمجة.

وأهابت الشركة بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 – 0952282406 – 01147999752 فى حالة الطوارى.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أيضاً، أنه تقرر أن يتم انقطاع المياه يوم الأحد المقبل يوم 12 أبريل 2020 وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً،عن منطقة الكرنك بالكامل وذلك لإصلاح خط الطرد لمحطة الصرف الصحي أسفل كبرى المطار تقاطع صلاح سالم مع أبو الجود، ولتقديم أفضل خدمات للمواطنين قبل دخول فصل الصيف.

كانت قد واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، أعمال التعقيم والتطهير المكثفة بكافة محطات المياه والخزانات المختلفة، ضمن خطط الدولة والحكومة لتعقيم كافة المنشآت الحيوية والخدمية للمواطنين، وذلك لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وانتهت إدارة مياه الأقصر من أعمال تعقيم وتطهير مقر محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، حيث قال اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر – فى بيان صحفى – أنه إستكمالاً لأعمال التطهير الشامل على مستوى محافظة الاقصر، تم القيام بأعمال الغسيل الدورية لشبكة مياه الحبيل والتى تخدم قرية الحبيل ومنطقة الشادر والصالحة ورأس الجسر والحميات بإشراف الكميائى منتصر أحمد مدير معمل إدارة مياه البياضية، كما تم إستكمال أعمال التوعية وتعقيم محطات الصرف التي تخدم مستشفى الحجر الصحي بإسنا لمصابى فيروس كورونا.