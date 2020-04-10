اعدام ذبيحة وضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر فى دمياط

شنت إدارةالمجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بدمياط حملة موسعة للتفتيش على المحازر ومحلات بيع اللحوم، حيث تم ضبط ذبيحة لبقرة مصابة بالسل العام بمجزر سيف الدين وتقرر اعدامها، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية لضمان التخلص الآمن منها ذلك حفاظاً على صحة وسلامة الغذاء المعروض للمواطنين
وكانت محافظ دمياط، قد اصدرت تعليماتها ،لمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف المتابعة على المخابز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من التكدس وازدحام المواطنين، خلال عملية صرف الخبز على البطاقات التموينية، والذى يبدأ اعتبارًا من غداً الأربعاء الأول من إبريل.
ووجهت المحافظ أيضاً بالتنبيه على جميع المخابز بالانتهاء من أعمال الخَبز قبل تمام الساعة الخامسة صباحاً وذلك للتمكن من سرعة و استمرارية عملية صرف الخُبز دون تكدس من المواطنين و كذلك تواجد موظفى المديرية بتلك المخابز لمساعدة المواطنين والتيسير عليهم.
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