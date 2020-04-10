اعدام ذبيحة وضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر فى دمياط

يأتى ذلك استكمالا للدور الذى تقوم إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وايمانا بدورها فى توفير اللحوم الآمنة فى هذه الاجواء العصيبة و بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

وكانت محافظ دمياط، قد اصدرت تعليماتها ،لمديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف المتابعة على المخابز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من التكدس وازدحام المواطنين، خلال عملية صرف الخبز على البطاقات التموينية، والذى يبدأ اعتبارًا من غداً الأربعاء الأول من إبريل.

ووجهت المحافظ أيضاً بالتنبيه على جميع المخابز بالانتهاء من أعمال الخَبز قبل تمام الساعة الخامسة صباحاً وذلك للتمكن من سرعة و استمرارية عملية صرف الخُبز دون تكدس من المواطنين و كذلك تواجد موظفى المديرية بتلك المخابز لمساعدة المواطنين والتيسير عليهم.