اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استيراد 6 آلاف رأس عجل لملء فراغات مزارع الإصلاح الزراعى

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:45 م
استيراد 6 آلاف رأس عجل لملء فراغات مزارع الإصلاح الزراعى مجدى الشراكى رئيس جمعية الاصلاح الزراعى وعجول التربية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مجدي الشراكي، رئيس جمعية العامة للاصلاح الزراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه سيتم استيراد 6 الالف رأس من العجول الحية تسمين من الخارج، طبقًا للموصفات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، لملء فرغات مزارع الإصلاح الزراعى لزيادة الإنتاج ، وطرحها بالأسواق على عيد الأضحى.

 وأضاف رئيس جمعية الإصلاح ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اوزان عجول التسمين ما بين 250 الى 270 وستكون متاحة لصغار المربين بسعر مخفض ، مشير الى أنه سيتم أيضا استيراد عجلات عشار للتربية لدعم صغار المربين والشباب ، لافتا الى أن استيراد الماشية التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد سواء عجول التربية أو عجلات العشار أو الحلاب، لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم الحمراء ومنتجات اللبان فى الأسواق المحلية وسد الفجوة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والإجراءات الحجرية البيطرية.

 فيما تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة ، اطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وذلك لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعي بأنواعها سواء الحيواني أو الداجنى وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة والتي تلبى احتياجات المواطنين .

 هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة من المنتج الي المستهلك من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20% وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والحد من الاحتكار والاستغلال.

وأكد الدكتور حسن الفولى رئيس جمعية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، أ نه سوف يتم تنفيذ المبادرة من خلال 312 منفذا تابعين للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للإصلاح الزراعي منتشرة في 19 محافظة وأن هناك خطة تستهدف التوسع في انشاء المنافذ بحيث تصل الى أكثر من 1000 منفذا على مستوى الجمهورية.

فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى ، والمرور على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

 

 


استيراد عجول

السلع الغذائية

الخدمات البيطرية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

حتى المجرمين يعملون "أون لاين" فى زمن الكورونا.. خارجون عن القانون يرتكبون الجرائم من منازلهم بضغطة زر على السوشيال ميديا.. ضبط تجار مخدرات يروجون الكيف عبر الفيس بوك.. ومزور يبيع شهادات جامعية مضروبة

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

السيسي يتابع بنفسه توزيع "كمامات" على العاملين بالمشروعات.. فيديو جديد

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

1.6 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وعدد الوفيات يقترب من 100 ألف شخص

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

صور.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد نجمه السنغالي ساديو ماني الـ28

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا فى لافتات بشوارع روما

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة