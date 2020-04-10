استيراد 6 آلاف رأس عجل لملء فراغات مزارع الإصلاح الزراعى

كتب عز النوبى

قال مجدي الشراكي، رئيس جمعية العامة للاصلاح الزراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، إنه سيتم استيراد 6 الالف رأس من العجول الحية تسمين من الخارج، طبقًا للموصفات والاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، لملء فرغات مزارع الإصلاح الزراعى لزيادة الإنتاج ، وطرحها بالأسواق على عيد الأضحى.

وأضاف رئيس جمعية الإصلاح ، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن اوزان عجول التسمين ما بين 250 الى 270 وستكون متاحة لصغار المربين بسعر مخفض ، مشير الى أنه سيتم أيضا استيراد عجلات عشار للتربية لدعم صغار المربين والشباب ، لافتا الى أن استيراد الماشية التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد سواء عجول التربية أو عجلات العشار أو الحلاب، لزيادة الإنتاج المصرى من اللحوم الحمراء ومنتجات اللبان فى الأسواق المحلية وسد الفجوة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والإجراءات الحجرية البيطرية.

فيما تواصل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة ، اطلاق مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وذلك لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعي بأنواعها سواء الحيواني أو الداجنى وبيض المائدة وعسل النحل بأنواعه ومنتجات تصنيع الألبان والسلع الغذائية الأخرى المنتجة من كافة قطاعات الوزارة والتي تلبى احتياجات المواطنين .

هذا بجانب ما ينتجه الفلاح من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة من المنتج الي المستهلك من خلال منافذ وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مستوى المدن والقرى والنجوع وبأسعار مناسبة تقل عن سعر السوق بحوالى 20% وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى والحد من الاحتكار والاستغلال.

وأكد الدكتور حسن الفولى رئيس جمعية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، أ نه سوف يتم تنفيذ المبادرة من خلال 312 منفذا تابعين للإصلاح الزراعي والجمعية العامة للإصلاح الزراعي منتشرة في 19 محافظة وأن هناك خطة تستهدف التوسع في انشاء المنافذ بحيث تصل الى أكثر من 1000 منفذا على مستوى الجمهورية.

فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى ، والمرور على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.