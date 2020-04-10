اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 07:58 ص
خالد صلاح
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استوديوهات يونيفرسال تمدد غلق مدنها الترفيهية حتى آخر مايو

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:32 ص
استوديوهات يونيفرسال تمدد غلق مدنها الترفيهية حتى آخر مايو ستوديوهات يونيفرسال
رويترز

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قالت استوديوهات يونيفرسال يوم الخميس إنها ستمدد غلق مدنها الترفيهية فى فلوريدا وكاليفورنيا حتى 31 مايو على الأقل بسبب جائحة كورونا.

وقالت الشركة فى بيان "نمدد هذا الغلق فى يونيفرسال أورلاندو ريزورت ويونيفرسال ستوديوز هوليوود حتى 31 مايو على الأقل. هذا يتضمن مدننا الترفيهية ويونيفرسال سيتى ووك فى المكانين".

وقالت الشركة إن فنادق منتجع أورلاندو علقت عملها بصورة مؤقتة.

وأغلقت يونيفرسال منتزهاتها فى الولايات المتحدة أول مرة فى منتصف مارس عندما بدأ انتشار فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وهو ما أدى إلى إصدار أوامر بالغلق والتباعد الاجتماعى.

 

 

 


ستوديوهات يونيفرسال

يونيفرسال

كورونا

التباعد الاجتماعى

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