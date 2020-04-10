اليوم السابع
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استمرار الحملات التموينية بالأقصر وتحرير 5 مخالفات بسبب أغذية منتهية الصلاحية

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:47 ص
استمرار الحملات التموينية بالأقصر وتحرير 5 مخالفات بسبب أغذية منتهية الصلاحية تحرير 5 مخالفات تموينية عبارة عن 300 علبة زبادى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بأنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات خرجت لتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة ومحلات البقالة وجميع محلات بيع الأغذية، وأسفر المرور عن تحرير 5 مخالفات ضد "ع.ف.ر" بالمحضر رقم 6029 وشملت سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد 300 علبة زبادي، وعدد 6 علبة مش وعدد 5 كيلو بون بون جوز هند، وضد "م.م.ج" بالمحضر رقم 6030 عبارة عن سلع منتهية الصلاحية شملت 5 علب سمنة 1 كيلو، و45 قطعة لوليتا عدد 20 علبة مصاصة وعدد 25 قطعة باتية وبسكويت، ومحاضر عدم إعلان قرار 330، وآخر عدم حمل شهادة صحية.

وكانت قد خرجت الحملات التموينية في إطار تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط أي مخالفات، حيث تكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية خلال شهر مارس 2020، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 823 محضر ومخالفة تموينية بيانها في مجال المخابز عن تحرير 283 مخالفة "نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه وميزان – نظافة – سجلات – مواعيد – تصرف وتجميع"، وفي مجال الأسواق تم تحرير 516 قضية متنوعة "عدم الإعلان عن الأسعار – انتهاء صلاحية – مجهول المصدر – مخالفة القرار 330 لسنة 2017 – إدارة نشاط بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر الحكومية".

ضبط 300 علبة زبادى وأغذية أطفال منتهية الصلاحية بالأقصر
ضبط 300 علبة زبادى وأغذية أطفال منتهية الصلاحية بالأقصر

 

مخالفات تموينية عبارة عن 300 علبة زبادى وأغذية أطفال
مخالفات تموينية عبارة عن 300 علبة زبادى وأغذية أطفال

 


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