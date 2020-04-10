ارتفاع وفيات "كورونا" فى اليونان إلى 86 حالة

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية، الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 86 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.. مضيفة أنه تم تسجيل 71 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 1955 حالة.

وأشارت "الصحة اليونانية" إلى أن 79 مريضا تحت أجهزة التنفس الصناعي في وحدات العناية المركزة ويبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما.

وأجرت السلطات الصحية اليونانية 33634 اختبارا للكشف عن فيروس "كورونا" على مستوى اليونان.