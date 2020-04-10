ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى تونس إلى 643 حالة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد ووفاة حالة واحدة فى البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 643 حالة مؤكدة ووفاة 25 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية - أنها اكتشفت هذه الحالات إثر إجراء 692 تحليلاً مخبرياً، مشيرة إلى أن تونس العاصمة شهدت أعلى معدل إصابات ب152 حالة مؤكدة.
وأضافت "الصحة التونسية" أنها أخضعت ثلاثة آلاف شخص للحجر الصحي الذاتي، مشددة على أن هذا التطور في الوضع الوبائي بتونس ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة إذا لم تحترم الإجراءات الاحترازية.
ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" فى تونس إلى 643 حالة مؤكدةالجمعة، 10 أبريل 2020 05:00 ص
كورونا فى تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، عن تسجيل 33 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد ووفاة حالة واحدة فى البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 643 حالة مؤكدة ووفاة 25 حالة.
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