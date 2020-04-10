ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوكرانيا إلى 2203 حالات

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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 2203 حالات، وأضافت الوزارة - فى تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أنه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة، بينما تماثل 61 شخصًا للشفاء، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

ولا تزال مدينة "تشيرنيفتسي" تسجل أعلى معدل للإصابات بفيروس "كورونا" فى أوكرانيا إذ بلغت الإصابات فيها حتى الآن 366 حالة.

وكان مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، قد أعلن يوم أمس الخميس، ظهور 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 1892، وذكر بيان للوزارة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة بينما تماثل 45 شخصا للشفاء.

وقد سجلت مدينة تشيرنفتسى أعلى نسبة إصابات بفيروس "كورونا" فى أوكرانيا حتى الآن، إذ بلغت الإصابات بها 302 حالة.

وكان البرلمانى الأوكرانى صادق بالأغلبية الاثنين، على قرار إقالة وزير الصحة، إيليا يمتس، من منصبه، بسبب فشله فى تنظيم الوزارة، وإيجاد خطة عمل واضحة تساهم فى الحد من ظاهرة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفشل يمتس الذى عين كوزير للصحة منذ شهر فقط، فى إيجاد حلول وقائية ضد الوباء المستجد، الذى أصاب 480 شخصا فى أوكرانيا.

وكشف النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسى جونشارينكو، نقلا عن مصدر فى وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الذى يتزعمه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكى، أن الوزير فشل فى تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك، وتم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.