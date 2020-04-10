اليوم السابع
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اتحاد الغرف السياحية يزود المطاعم بـ"معقم اليدين" ويراقب تطبيق الاشتراطات

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:22 م
اتحاد الغرف السياحية يزود المطاعم بـ"معقم اليدين" ويراقب تطبيق الاشتراطات عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان 

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يبدأ اتحاد الغرف السياحية فى توزيع 4500 عبوة معقم لليدين مسجل بوزارة الصحة على مطاعم القاهرة الكبرى، وذلك حرصا من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وكذا وزارة السياحة والآثار لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التدابير الوقائية الأساسية من فيرس كورونا المستجد.

 

وأكد اتحاد الغرف أن مطاعم القاهرة الكبرى ستكون مرحلة أولى حيث تم الاتفاق مع شركة لتخصيص عدد 4500 عبوة من معقم اليدين المسجل بوزارة الصحة المصرية، على أن يتم توزيع كميات أخرى على المطاعم الكائنة بمحافظة الجيزة وباقى المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية.

 

وأكد الاتحاد أن هذا يأتى فى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعى بالاشتراطات الصحية الخاصة بتجهيز الوجبات الغذائية لدى العاملين بالمطاعم السياحية، والذى كان له مردود إيجابى بالغ الأثر على العاملين بالمطاعم السياحية، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وما تطلبه من تدابير للحد من تفشى فيرس كورونا المستجد.

 

 ودعا الاتحاد المصرى للغرف السياحية المتدربين من العاملين بالمنشآت السياحية بمختلف تخصصاتها، و المستفيدين من البرامج التدريبية التى يقدمها الاتحاد، إلى استكمال الدورات التدريبية المقررة وذلك من خلال قناة فيلمية تبث عبر برنامج اليوتيوب.

 

 وأوضح الاتحاد أنه يقوم الاتحاد حاليا بتصوير المناهج التدريبية المقررة لستة مواد أساسية يتم التدريب عليها، و ذلك حتى لا يتوقف التدريب اللازم لضمان جاهزية القطاع للسياحة بعد زوال الأزمة الراهنة.

 

وسوف تتضمن البرامج التدريبية التى ستقدم عبر اليوتيوب برنامج خاص تم استحداثه لأساليب وكيفية التطهير والتعقيم للمنشآت والمرافق التابعة لها للتأكد من خلوها من أى آثار لفيروس كوفيد-19، ويقدم هذا البرنامج بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية والتى قامت بدورها بتوفير الأدوات اللازمة والمواد المطهرة لتطهير الفنادق وتعقيمها وفقًا للمواصفات الموصى باستخدامها من قبل وزارة الصحة المصرية وكذا منظمة الصحة العالمية.

 

كما تشارك فى نفس البرنامج غرفة المنشآت السياحية فيما يخص التطهير والتعقيم الدورى للمطاعم الأعضاء بالغرفة.

 


اخبار مصر

مطاعم سياحية

معقم يدين

كورونا

فيروس كورونا

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