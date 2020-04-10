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إيقاف عمل عيادات مستشفى بنى سويف الجامعى باستثناء 4 عيادات

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:42 م
إيقاف عمل عيادات مستشفى بنى سويف الجامعى باستثناء 4 عيادات مستشفى بني سويف الجامعى
بنى سويف هانى فتحى

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قرر الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى ببنى سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، إلغاء جميع العيادات الخارجية باستثناء أربع عيادات فقط. 

 

وأوضح الدكتور عاطف مرسى فى بيان له، أنه تم إيقاف العمل بجميع العيادات الخارجية باستثناء أربع عيادات فقط، هم الجراحة العامة، "السبت – الاثنين - الأربعاء"، وأمراض النسا "السبت - الأربعاء" والباطنة العامة" السبت – الاثنين - الأربعاء"،  والأطفال "السبت – الاثنين - الأربعاء" لمنع التكدس بالمستشفى حفاظا على حياة المرضى من الإصابة وتنفيذا لخطة الدولة في مجابهة الفيروس الخطير.

 

وأكد الدكتور محمد شعبان، أنه لا يزيد عدد حالات الكشف على 50 كشفا في كل عيادة، وأن يقتصر عرض الحالات على العيادات الخارجية فقط، مشددا على أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال دخول المرضى الخارجي إلى الأقسام الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.

 

 


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