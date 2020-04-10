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إيطاليا: منحنى وباء كورونا بدأ ينحدر ومتوسط أعمار الوفيات 80 عاما معظمهم ذكور

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:55 م
إيطاليا: منحنى وباء كورونا بدأ ينحدر ومتوسط أعمار الوفيات 80 عاما معظمهم ذكور كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن سيلفيو بروزافيرو، مدير المعهد الصحى العالى فى إيطاليا، اليوم الجمعة، أن متوسط أعمار وفيات فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" يبلغ حوالى 80 عاما وأن الغالبية من الرجال وممن يعانى من أكثر من مرض مزمن.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، وبحسب آخر احصائية للوفيات صدرت مساء أمس الخميس، ارتفع العدد الكلى للأشخاص الذين حصدت أرواحهم هذه الجائحة منذ بداية الأزمة الصحية إلى 18ألفا و279.

سيلفيو بروزافيرّو
سيلفيو بروزافيرّو

 

وأشار مدير المعهد الإيطالى الصحى العالى، فى مؤتمر صحفى، تراجع وتيرة انتشار كوفيد 19، وأن المنحنى الوبائى يشير بوضوح لحالة التراجع، مؤكدا أن هذه علامة إيجابية ولكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى تقليص الحذر، مشيرا إلى أن الإطار العام يؤكد سيناريو الأيام القليلة الماضية ويعطينا مؤشرات على فعالية التدابير.

وحذر بروزافيرو، مجددا من الإجراءات المتخذة مهمة ولكن يجب ألا نخدع أنفسنا بأن الوضع قد تم حله، مشيرا إلى أنه ينبغى الالتزام بتدابير الاحتواء حتى يتدنى انخفاض معدل انتشار الوباء (R0) تحت عتبة 1، أى أن كل مصاب ينقل العدوى لأقل من شخص آخر.

يشار إلى أن إيطاليا سجلت 610 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 18279، حتى نهاية أمس الخميس، كما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس فى إيطاليا إلى 143626، وبلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا 100 طبيب.

من ناحية أخرى، انتشرت لافتات فى شوارع العاصمة الإيطالية روما، تحمل رسالة سلام وتضامن بين مصر وإيطاليا، وذلك بعد إرسال مصر مساعدات طبية عاجلة إلى إيطاليا لدعم الشعب الإيطالى فى ظل انتشار كبير لوباء كورونا.

وتداولت صورة اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتضمن الرسالة التى تحملها "كله سيكون على ما يرام.. الشعب المصرى بجانب الشعب الإيطالى.

 

 


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