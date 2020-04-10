اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 09:36 م
خالد صلاح
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إيطاليا تمدد الحظر حتى 3 مايو المقبل لمواجهة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:31 م
إيطاليا تمدد الحظر حتى 3 مايو المقبل لمواجهة كورونا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا على مستوى إيطاليا حتى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أنه يتحمل كل المسؤولية السياسية عن هذا القرار.

 

وقال كونتي -خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- إن "تمديد حالة الإغلاق كان خيارا صعبا ولكن ضروريا إذ لا يمكننا الاستسلام الآن وتضييع الجهود المبذولة إلى اليوم"، مؤكدا في ذات الوقت إمكانية رفع القرار قبل 3 مايو إذا توفرت الشروط الصحية.

 

وأعلن كونتي أن تدابير الإغلاق تشمل كما كان في السابق الأنشطة الإنتاجية، ولكنه أكد استثناء أنشطة تجارية من بينها المكتبات ومتاجر الأدوات المدرسية وأماكن بيع ملابس الأطفال.

 

وتسمح الحكومة الإيطالية أيضا- وفق مرسومها الجديد الخاص بحالة طوارئ كورونا- بداية من 13 الشهر الجاري بإعادة فتح تجارة التجزئة لأجهزة الحواسيب ومعدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية السمعية والبصرية والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة للمعدات الصحية وكل المنتجات المعروضة عبر الإنترنت وتلك التي يتم طلبها بالبريد أو الراديو أو الهاتف.

 


ايطاليا

رئيس الوزرء

كورونا

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