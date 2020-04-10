إسرائيل: رفع حظر التجول وقيود أخرى تتعلق بمنع انتشار فيروس "كورونا"

وكالات

رفعت إسرائيل حظر التجول والقيود الأخرى المفروضة على الإسرائيليين لإبطاء انتشار جائحة فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفصح، وذلك على الرغم من أن عدد الإسرائيليين المصابين بالفيروس الجديد بلغ 10 آلاف و95 حالة، منهم 164 في حالة حرجة، فضلا عن وفاة 93 آخرين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن القومي قدم خطة استراتيجية عقب انتهاء عطلة عيد الفصح، تتضمن زيادة النسبة المئوية للعاملين المسموح لهم بالعودة إلى العمل، بالإضافة إلى اختبار نماذج مختلفة للعمل في نوبات أو في أيام مختلفة، وسيتم استئناف التعليم الخاص وبعده سيتم ببطء عودة مرحلة ما قبل المدرسة، وفي نهاية المطاف النظام المدرسي بأكمله.

وأضافت الصحيفة أن خطة مجلس الأمن القومي ستسمح قريبا للأشخاص بالسفر أبعد من منازلهم، لكن الخطة تبقي مراكز التسوق ومعظم المنشآت الترفيهية مغلقة.

وتتضمن الخطة متعددة المراحل أيضًا رفع الحظر عن المدن حسب مستوى العدوى، الأقل إصابة أولاً، والأشخاص حسب الفئة العمرية، الأصغر والأكثر صحة أولاً.

وقد أفاد وورلد ميتر المتخصص فى رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، عن وصول الإصابات لمليون و608 آلاف حالة إصابة فى العالم، كما أن عدد الوفيات وصل لـ95 ألفا و968 حالة واقترب من 100 ألف حالة، والمتعافين 385 ألف حالة.

وقالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وتابعت فان كيروكوف قائلة إنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".