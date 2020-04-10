"إزاى تكسب بطولة من البيت".. الشباب والرياضة تعلن عن منافسات رياضية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع فرع أسوان للتايكوندو عن تنظيم بطولتى المحافظة فى التايكوندو والكاراتيه "كاتا"، تحت شعار "حركتك فى لياقتك من البيت، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعى، للمراحل السنية: "مواليد 2008/2009 بنين وبنات" و"مواليد 2005/2006 بنين وبنات" و"مواليد 2002/2003/2004 بنين وبنات".

قال عزت على، مدير الإدارة العامة للرياضة بأسوان، إن نظام البطولة هذا العام يقوم على تقديم اللاعب لنفسه من المنزل، من خلال تسجيل بياناته التى تشمل الاسم وتاريخ الميلاد ودرجة الحزام البومزا التى سيؤديها، وذلك من خلال تصوير نفسه وإرسال الفيديو على صفحة الفرع عبر الانترنت.

وأضاف مدير الإدارة العامة للرياضة، أنه ستقوم لجنة التحكيم بالفرع بتقييم اللاعبين وترتيب المراكز من الأول حتى الرابع، وذلك للبنين وللبنات، بعد استلام الفيديوهات للمنافسين خلال موعد غايته 23 أبريل الجارى، كما ستقوم المديرية بإرسال الجوائز المالية على مكاتب البريد.

ومن جانبه، أكد فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المديرية بأسوان تسعى إلى الاهتمام بلياقة أبنائها الصغار والحفاظ على ممارسة أنشطتهم الرياضة فيما لا يتعارض مع الظروف الراهنة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة هؤلاء النشء الصغار، مشيراً إلى أنه تم التفكير فى تنظيم بطولات رياضية من المنزل وإرسال مواد مصورة للاعبين إلى صفحة البطولة عبر الانترنت، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.