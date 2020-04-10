اليوم السابع
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إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا

الجمعة، 10 أبريل 2020 05:41 م
إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا ازاله تعديات - ارشيفية
قنا - وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن الوحدات المحلية بعدد من مراكز المحافظة، شنت حملات لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضى املاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 50 حالة تعد.

وذكر المهندس عمر عبد الباقى مدير وحدة استرداد أراضى املاك الدولة بقنا أن حملات الإزالة نجحت اليوم فى إزالة 50 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك الدولة، وتعدى بالبناء على الاراضى الزراعية بالإضافة الى ازالة حالات مخالفات بناء بدون ترخيص على مساحة.

وأكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عدم التهاون مع أى مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم على المخالفين، مشيرا الى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واكد على انه سيتم تحويل المخالفات الى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

فى سياق آخر قال اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا أن المحافظة تشهد حالة انضباط ذاتى من للمواطنين بفترة حظر التجول وفى محافظة قنا يبادر المواطن القنائى بمغادرة الشارع قبل مواعيد حظر الحركة فى التوقيتات التى تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، وذلك حتى يعطى للاجهزة الأمنية حرية التنظيم وفرض حظر التجوال.

وأضاف أن كل المواطنين فى محافظة قنا ملتزمين بتوقيت حظر التجول، وهناك حالة إستجابة عامة فى كافة الشوارع بالمدينة والتى تخلو من المارة.

وأكد مدير أمن قنا أن أجهزة الأمن تتعاون مع المواطنين، ولاتهاون مع من يخالف الحظر تم فرضه من أجل المواطنين فالدولة تريد الحفاظ على المواطنين ونمنع من تفشى وباء كورونا، وأن كل الخدمات التى يحتاجها المواطن من صيدلبات وسوبر ماركت تعمل بشكل مستمر، وهذه الإستثناءات التى نسمح بها عو الحاجة لشراء أدوية أو غذاء.

وأضاف مدير أمن قنا : أن المحافظة لم تسجل حالات ضبط حتى الان لأشخاص مخالفين لكسر حظر التجوال، وأن المواطن القنائى لديه وعى كامل وتفهم الظرف الذى نعيش فيه.


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