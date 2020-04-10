اليوم السابع
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إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بديرمواس فى المنيا

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:21 م
إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بديرمواس فى المنيا جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الارض الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، وتمكنت الحملة اليوم من تنفيذ إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 17 قيراط و6 سهم، وشارك فى الحملة الأجهزة المعاونة ومهندسين من حماية الأراضي.

كما تم ازالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بنزلة البد رمان بمساحة قيراطين ونصف.

بينما تمكنت الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص من ايقاف 5 حالات بناء بدون ترخيص و تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على 2 خلاطات اسمنت و مواد البناء المستخدمة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالف.

وأكد رئيس المركز و المدينة أن الوحدة المحلية لا تألو جهداً فى ضبط ووقف حالات البناء المخالفة والعشوائية والتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لكل من تسول له نفسه مؤكدا على نواب رئيس المركز و المدينه بالمرور اليومى على المدينه و القرى مع تقديم تقرير يومى عن المرور .

ومن ناحيته قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن حملات الازالة مستمرة وبشكل دوري، للتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاء للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد طالب المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهاً بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدول مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضى .


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