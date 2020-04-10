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الجمعة، 10 أبريل 2020 08:58 م
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إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة شمال مدينة الخارجة بالوادى الجديد

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:03 م
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة شمال مدينة الخارجة بالوادى الجديد تنفيذ حملات ازالة لتعديات على اراضى الدلوة بالخارجة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الجمعة ، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات على مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ، بالبناء والزراعة حيث قامت معدات الوحدة المحلية بإزالة كافة مظاهر التعديات ، وإعادة الشىء لأصله وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت إلى جهات الاختصاص .

وكان مجلس المدينة نفذ الثلاثاء الماضى، قرارات إزالة تعديات على أملاك دولة بالزراعة والبناء وإخلاء وحدات ساكنا اولي بالرعاية خالف منتفعيها شروط التسكين.

أكد المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، تنفيذ قرار إزالة تعدي بالزراعة على مساحة 2.5 فدان بقرية الخرطوم التابعة للوحدة المحلية لقري شرق بولاق جنوب المركز، وقرار تعدي بالبناء على أملاك دولة بقرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة.

أضاف مجدي، أنه جري تنفيذ قرار إخلاء لوحدات إسكان أولي بالرعاية، بمدينة الخارجة لمخالفة المنتفعين بهذه الوحدات شروط التسكين، حيث وصل عدد الوحدات التي جري إخلائها اليوم 12 وحدة سكنية.

كما نفذت الوحدة المحلية على مدار الشهر الماضى حملات إزالات مكبرة للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة (حق الشعب) فى الأراضى المتقدمين لتقنينها دون تسديد ما عليهم من مستحقات بقرى بولاق وشرق بولاق حيث جرى تنفيذ الإزالة لعدد (5) حالات وتم أخذ إقرارات على عدد (3) حالات بالتسديد فى موعد غايته خلال 48 ساعة وعدد (8) حالات قاموا بتسديد ما عليهم من مستحقات للدولة وناشدت الوحدة المحلية المواطنين سرعة سداد ما عليهم من مستحقات حتى لا يتعرضون لقرارات الإزالة.

وجرى أيضا  تنفيذ إزالة قرارات إزالة لتعديات على أراضى الدولة بإجمالى 5 حالات وضع يد لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة بمنطقة النقب كما جرى تقنين 8 حالات قاموا بسداد المستحقات المالية للدولة حيث تمت إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وإعادة الشيء لأصله وناشدت رئاسة مركز الخارجة المواطنين الذين لم يقوموا بسداد باقى المستحقات المالية سرعة السداد حتى لا يتعرضوا لقرارات الإزالة.

 

 


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