اليوم السابع
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ألمانيا تنتقد منهج واشنطن وبكين فى التعامل مع أزمة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:13 م
ألمانيا تنتقد منهج واشنطن وبكين فى التعامل مع أزمة كورونا وزير الخارجية الألمانى
كتبت: هناء أبو العز

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انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة، في مقابلة أجراها مع  صحيفة "دير شبيجل"، نهج واشنطن وبكين تجاه أزمة وباء كورونا، قائلا إن بكين اتخذت "إجراءات سلطوية جدا" لردع الوباء، فيما كانت واشنطن تقلل على مدى وقت طويل من خطورة الفيروس.
 
وتابع وزير الخارجية الألمانى فى لقائه: "هما طرفا نقيض لا يمكن الاستعانة بأي منهما كنموذج بالنسبة لأوروبا".
 
وأعرب مارس عن أمله في أن تراجع الولايات المتحدة علاقاتها مع الدول الأخرى في ظل أزمة كورونا، مشددا على أن السياسات التجارية الصارمة التي تنتهجها واشنطن قد تضر بقدرة الدول على إنتاج المعدات الطبية.
 
وتابع: "لنرى إلى أي حد ستؤدي خطوات الحكومة الأمريكية بشأن مدى فعالية نموذج تعاملها مع الفيروس أولا".
 
وكانت ألمانيا بين الدول التي اتهمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بانتهاج تكتيك الغرب المتوحش المتمثل بتعطيل العقود التي تبرمها دول أخرى بشأن المعدات الطبية.
 

وزير الخارجية الالمانى

ألمانيا

بكين

واشنطن

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