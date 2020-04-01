138 مدرسة بالجيزة تبدأ وصرف المعاشات لتقليل التزاحم.. صور

كتب سيد الخلفاوى

بدأت اليوم عدد كبير من مدارس محافظة الجيزة التى تم تخصيصها لصرف المعاشات، بجانب مكاتب البريد، لمنع التزاحم علي مكاتب البريد، ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت محافظة الجيزة 138 مدرسة لصرف المعاشات وتقليل التزاحم، حيث تابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأربعاء مدارس الجيزة المخصصة كمقار لصرف المعاشات بالتعاون مع مكاتب البريد وذلك فى إطار السياسات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تخفيفا على المواطنين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

و شدد حجازى على توفير كافة المطهرات والمنظفات ومتابعة عدم تكدس الجمهور بالمدارس مع توفير كافة سبل الراحة والتنظيم للمواطنين.

وكان أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تجهيز 138 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات مع استمرار هذه المكاتب فى أداء مهامها الأخرى، موضحاً أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المدارس التى تم تجهيزها سوف تبدأ أعمالها من اليوم 31 مارس لتلافى أى أخطاء أو معوقات قد تظهر قبل صرف المعاشات المقرر لها الأول من شهر أبريل، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة وانطلاقا من الدور الحيوي والهام بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث جاء ذلك في إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة والبريد المصري والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدداً من المدارس بالمحافظة وتحديداً بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تعقيم وتجهيز المدارس التى تم اختيارهم إضافة إلى تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفه مؤمنه لموظفى البريد لمباشرة أعمالهم.

من جانبه أشار خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بالتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير داخل هذه المنافذ ومراعاة عدم التكدس الازدحام حفاظا علي سلامتهم.



138 مدرسة بالجيزة تبدأ وصرف المعاشات لتقليل التزاحم (1)



138 مدرسة بالجيزة تبدأ وصرف المعاشات لتقليل التزاحم (2)



138 مدرسة بالجيزة تبدأ وصرف المعاشات لتقليل التزاحم (3)



138 مدرسة بالجيزة تبدأ وصرف المعاشات لتقليل التزاحم (4)



138 مدرسة بالجيزة تبدأ وصرف المعاشات لتقليل التزاحم (5)







