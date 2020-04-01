اليوم السابع
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12 إجراء لوزارة البيئة لمنع انتقال فيروس كورونا من المخلفات.. تعرف عليها

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:00 ص
12 إجراء لوزارة البيئة لمنع انتقال فيروس كورونا من المخلفات.. تعرف عليها مخلفات
كتبت آية دعبس

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خطة الوزارة للمشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار تكاتف جهود الدولة فى من انتشار الفيروس، وبالتوازى مع قيام وزارة البيئة بمهامها الأصيلة فى الحد من مصادر التلوث بكل أشكاله وتحسين نوعية البيئة.
 
ويرصد "اليوم السابع"، فى هذا التقرير، أهم إجراءات وزارة البيئة:
 
1- متابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة.
 
2- استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات.
 
3- توعية العاملين بالمخلفات بطرق الوقاية والسلامة والصحة المهنية فى التعامل مع المخلفات الصلبة، فى بيئة العمل من مدافن صحية ومقالب ومحطات وسيطة، وعلاقة إدارة المخلفات بانتشار فيروس كورونا.
 
4- تطهير حاويات نقل القمامة والمعدات من كمامات ونظارات حماية وقفازات.
 
5- التوعية بأهمية النظافة العامة وتأثيرتها البيئية والصحية فى الحد من انتشار المرض.
 
6- الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"الواتس آب" فى توعية المواطنين بأخطار الفيروسات وعلاقتها بالنظافة العامة واتباع السلوكيات البيئية السليمة.
 
7- نشر ملصقات التوعية بطرق الحد من انتشار الأمراض. 
 
8- العمل على نظافة الشوارع ونشر إرشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة، حفاظًا على سلامتهم.
 
9- استغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات، لسرعة رفع التراكمات من الشوارع.
 
10- إزالة التراكمات والتطهير فى القرى والمراكز بمحافظتي كفر الشيخ والغربية من خلال معدات البرنامج الوطنى للمخلفات.
 
11- استخدام ترسيكلات وقلابات وماكينات رش ومواد تطهير فى حملات النظافة العامة بمدينة نقادة بمحافظة قنا ومركز درنكة باسيوط، بمشاركة الشباب المتطوع.
 
12- تنفيذ مجموعة من حملات النظافة والتوعية بالسلوكيات البيئية السليمة للتعامل مع المخلفات الصلبة البلدية وكيفية التخلص الآمن منها، بأربعة محافظات "كفر الشيخ، أسيوط، قنا، الغربية".
 
 

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