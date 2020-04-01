برلين (أ ش أ)

كشف معهد (روبرت كوخ) الألمانى للأمراض المستوطنة عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى ألمانيا اليوم الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالى 72 ألفا وعدد الوفيات إلى 781 حالة وفاة فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس 16 ألف حالة..مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب استمرار الإجراءات الوقائية للعزل الاجتماعي حتى نهاية أبريل الجارى.

وفي سياق متصل..قدم علماء من جامعتي (ماينز وهامبورج) الألمانيتين نموذجاً علمياً لتوقعات تطور فيروس كورونا في ألمانيا خلال الفترة المقبلة ، حيث طرحوا سيناريوهين لتطوره أولهما أن انتشار العدوى ستبلغ ذروتها في شهر يونيو المقبل بعدد إصابات تصل إلى حوالي مليون وثلاثمائة ألف شخص. وبالنسبة للسيناريو الثاني .. قال العلماء : إنه في حال تمديد فترة العزل الاجتماعي والتي تتضمن أيضا إغلاق المدارس لشهرين إضافيين فإن ذروة المرض ستكون في شهر يوليو وعدد المصابين سيقل بواقع مائة ألف شخص عن مؤشرات السيناريو الأول.

وتوقع لوتار فيلر رئيس معهد(روبرت كوخ) التوصل إلى أرقام "مؤكدة"عن الأزمة بحلول عيد الفصح..مطالبا الألمان بالتعامل مع الإجراءات الاحترازية على محمل الجد.

وأعلنت ألمانيا أنها ستبدأ فى عمل اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا على 100 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة المقبلة كجزء من تجربة رئيسية ودراسة جماعية، حيث تسمح هذه الدراسة للمسئولين بتحديد من الذي أصيب بالفعل بفيروس كورونا، وبالتالي فهو محصن من الإصابة مرة أخرى.

ووفقاً لجريدة ديلي ميل البريطانية فيخطط الفريق لاختبار 100 ألف شخص في وقت واحد من منتصف أبريل، وإصدار وثائق لأولئك الذين اكتسبوا مناعة ضد فيروس كورونا، سيستخدمون بعد ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من الاختبار لتقييم كيف ومتى يجب أن ينتهي الحجر الصحي وعودة الأعمال فى ألمانيا.