وفي سياق متصل..قدم علماء من جامعتي (ماينز وهامبورج) الألمانيتين نموذجاً علمياً لتوقعات تطور فيروس كورونا في ألمانيا خلال الفترة المقبلة ، حيث طرحوا سيناريوهين لتطوره أولهما أن انتشار العدوى ستبلغ ذروتها في شهر يونيو المقبل بعدد إصابات تصل إلى حوالي مليون وثلاثمائة ألف شخص.

وبالنسبة للسيناريو الثاني .. قال العلماء : إنه في حال تمديد فترة العزل الاجتماعي والتي تتضمن أيضا إغلاق المدارس لشهرين إضافيين فإن ذروة المرض ستكون في شهر يوليو وعدد المصابين سيقل بواقع مائة ألف شخص عن مؤشرات السيناريو الأول.
وتوقع لوتار فيلر رئيس معهد(روبرت كوخ) التوصل إلى أرقام "مؤكدة"عن الأزمة بحلول عيد الفصح..مطالبا الألمان بالتعامل مع الإجراءات الاحترازية على محمل الجد.