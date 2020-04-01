اليوم السابع
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وفاة الممثل التركى تورهان كايا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:18 م
وفاة الممثل التركى تورهان كايا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تورهان كايا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية التركية، وفاة الممثل التركى تورهان كايا متأثرا بمرضه بسبب إصابته بفيروس كورونا حيث كان يشتكى قبل وفاته بـ10 أيام من السعال .

 

ووفقا للأخبار، فإن "كايا" ذهب إلى مستشفى السلطان حامد هان للتدريب والبحوث بشكوى من السعال منذ حوالى 10 أيام، ولم يتمكن أحد من إنقاذه، على الرغم من خضوعه للعلاج.

 

وأعلن نجل كايا ثيو كايا، أن والده توفى بسبب فيروس كورونا المستجد، وكانت اختبارات الفيروسات التاجية التى أجريت لعائلة كايا سلبية، وهى زوجة تورهان كايا، مواطنة فرنسية والآن تعيش فى الخارج، لم تستطع العودة إلى البلاد.

 

فمن هو تورهان كايا؟

 

ولد تورهان كايا عام 1951، ودرس فى قسم السينما التلفزيونية بجامعة Yeditepe فى عام 2011، درس التمثيل فى جامعة يورك سانت جون في إنجلترا لفترة ثم أكمل تدريب الأداء في الفوضى الإبداعية في إيطاليا.

 

لعب تورهان كايا دورًا في سلسلة مثل Bullet Wound وRoses in My Circle وThousand and One Nights وDoctors وBlade Ridge وValley of the Wolves وViolet and Halil وSweet Bela Fadime و Detective Brothers والملائكة Forbi.

 


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