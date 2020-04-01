اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:44 م
خالد صلاح
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وزير بريطانى: تأثير فيروس كورونا سيكون سيئا ثم يتحسن الوضع

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:18 م
وزير بريطانى: تأثير فيروس كورونا سيكون سيئا ثم يتحسن الوضع كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.

وقال جنريك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين ومن الممكن، بل من المرجح، أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بالأعداد في الأيام القادمة قبل أن يتحسن".

وأضاف "إذا التزمنا جميعا بالإجراءات فسيكون هناك ما يدفعنا للاعتقاد بأن منحنى (الأعداد) سيصبح مسطحا".

وكان قد قال فى وقت سابق اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفا يوميا بحلول منتصف أبريل الجاري مقارنة مع 12750 فحصا في الوقت الراهن.

وبدأت بريطانيا فحص العاملين في القطاع الطبي إلى جانب المرضى في المستشفيات. لكن البعض ينتقد الإجراءات ويقول إن الفحص لا يجرى بوتيرة سريعة أو على نطاق واسع بما يكفي.

 


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

وزير الاسكان البريطانى

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