وزير بريطانى: تأثير فيروس كورونا سيكون سيئا ثم يتحسن الوضع

رويترز

قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.

وقال جنريك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين ومن الممكن، بل من المرجح، أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بالأعداد في الأيام القادمة قبل أن يتحسن". وأضاف "إذا التزمنا جميعا بالإجراءات فسيكون هناك ما يدفعنا للاعتقاد بأن منحنى (الأعداد) سيصبح مسطحا".

وكان قد قال فى وقت سابق اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تسعى لزيادة عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا إلى 25 ألفا يوميا بحلول منتصف أبريل الجاري مقارنة مع 12750 فحصا في الوقت الراهن.