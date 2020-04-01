وزير الصحة التركى يؤكد تفشى وباء كورونا فى كل محافظات تركيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا عن تفشي فيروس كورونا فى كافة المحافظات التركية، قائلا "نحن لم نظهر توزيع عدد الإصابات في جميع محافظاتنا حتى الآن، والسبب أن إيطاليا كانت قد فعلت الشىء نفسه، وتسبب ذلك في انتشار الفيروس من منطقة إلى كافة إيطاليا".

واضاف، بحسب موقع جرجك جوندم: نحن لا نريد أن نكرر نفس الخطأ، لقد كانت إحدى محافظاتنا خالية من كورونا، بالأمس وجد بها حالتان، لذلك لا نجد مانعا في التصريح عن عدد الإصابات في المدن".

وأكد المسئول التركى"لدينا في إسطنبول 8852 إصابة، وفي إزمير 853 حالة، وتليها أنقرة بمجموع 721 حالة، وكوجالي ب410 حالات، وقونيا 584 حالة".

أما عن الوفيات فجاء الترتيب بين أكثر المدن التي شوهد فيها أكبر عدد من الوفيات كالآتي:

إسطنبول: 117 حالة وفاه.

إزمير: 8حالات.

كوجالي: 8 حالات.

أنقرة: 7 حالات.

قونيا: 7 حالات.

زونجولداك: 5حالات.

طرابزون: 5 حالات.

باليك أسير: 5 حالات.

أضنا: 3 حالات.

صقاريا: 3حالات وفاه بفيروس كورونا.



وكانت سجلت السلطات التركية اليوم، 600 إصابة من الكوادر الطبية بينها حالة وفاة لطبيب، وتجاوزت عدد الإصابات 15 ألف حالة.



وكانت وزارة الصحة التركية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن الاختبارات لفيروس كورونا بلغت 14 ألفا و396 ترفع الإجمالى إلى 106 آلاف و799 اختبارا، بينما بلغ عدد الإصابات بين أفراد الكادر الطبى 601 إصابة.