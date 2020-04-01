اليوم السابع
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وزير الرى يكلف بزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من على المجارى المائية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:36 م
وزير الرى يكلف بزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من على المجارى المائية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بضرورة استمرار أعمال التطهيرات ونزع الحشائش خاصة بأحواض المص والطرد لمحطات الرفع على المصارف الزراعية وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظات لزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من على المجارى المائية.

وشنت الوزارة حملات إزالة للتعديات على المصارف الزراعية من كل المحافظات وتعميق وتوسيع وتدعيم هذه المصارف لإستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، والدفع بوحدات رفع وبدلات فى النقاط الساخنة لاستيعاب التصرفات الناتجة من المصارف.

ونفذت هيئة الصرف مشروعات بتكلفة 1,4مليار جنيه العام الماضى، فى مجال تغطية كل الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضى ولا تجدى معها أعمال الصيانة.

وأوضحت هيئة الصرف أن تلك المشروعات تعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع فى زيادة الإنتاجية الزراعية ودعم الناتج القومى، يصل إلى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية، وكذلك آثارها الإيجابية  فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.

وأشارت الهيئة إلى أن مشروعات إنشاء واحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية والعائد الاقتصادى المرتفع للدولة وللفرد وكذلك تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى للتربة وخفض ملوحة التربة، حيث تم تنفيذ أعمال فى زمام  69.235 ألف فدان باستثمارات بلغت 708.405 مليون جنيه فى حين أن الزمامات المستهدفة 45 ألف فدان، بلغت نسبة الأعمال المنفذة 154%.


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