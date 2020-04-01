اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: صلاة الجمعة لا تنعقد فى الطرقات ولا الشوارع والمنازل أو الحدائق

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:19 م
وزير الأوقاف: صلاة الجمعة لا تنعقد فى الطرقات ولا الشوارع والمنازل أو الحدائق الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جميع المؤسسات الدينية فى مصر، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء قد أجمعت على تعليق الجمع والجماعات بالمساجد حرصًا على النفس البشرية.

وقال الوزير، إن جميع المؤسسات الدينية أكدت أن مخالفة ذلك والافتئات على جهات الاختصاص فيه إثم ومعصيه.

ولفت الوزير، إلى أن وزارة الأوقاف أكدت أن الجمعة لا تنعقد أصلا فى الطرقات، ولا فى الشوارع ، ولا فى المنازل ، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة ، ولا في ساحات المنتزهات، ولا نحو ذلك  وأن من يقوم بذلك مخالفا تعليمات الوزارة أو يحاول فتح أى مسجد فى أى وقت بالمخالفة لا يخرج عن أحد أمرين إما جاهل مُغيّب لا علم له ولا فقه ولا رؤية ولا وطنية، وإما خائن وعميل ومأجور لجماعات التطرف والضلال يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع في وقت عصيب بتعريضه أمنه الصحي للخطر، وكلاهما لا مكان له فى وزارة الأوقاف صغر شأنه أو كبر.

وأكد الوزير أنه يجب محاسبة من يخالفون القرار قانونيًّا نتيجة تعريضهم الأمن الصحى للمجتمع للخطر.

وأوضح أن الأوقاف أكدت أنها تتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مؤكدة كل التأكيد أن الإنهاء الفورى لخدمة المخالف هو الجزاء المنطقي لمثل هذه المخالفات , وتحذر جميع العاملين بها من أي تهاون في ذلك.

وشدد الوزير، على جميع قياداتها الدعوية من مديرى المديريات ووكلائها ومديرى الدعوة والمفتشين ورؤساء الأقسام بذل أقصى الجهد فى متابعة غلق المساجد سواء فى نطاق عملهم أم فى نطاق سكنهم وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأى مخالفة.


وزاره الاوقاف

تعليق الجمعه

تعليق الجمع

كورونا

كورونا فيروس

أخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مبعوثو الأوقاف فى 60 دولة يعلقون الشعائر تفاديا لكورونا.. الدعاة المصريون فى الخارج يتخذون أساليب الوقاية بالعزل المنزلى.. والوزارة تفصل مفتشا خالف تعليمات السلامة وصرّح بفتح المساجد للصلاة فى محافظة شمال سيناء

الأربعاء، 01 أبريل 2020 01:00 ص

الأوقاف تنهى خدمة مدير عام بمديرية شمال سيناء لسماحه للأهالى بفتح المساجد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 08:06 م

"أوقاف الإسكندرية": لن نتهاون مع المقصرين فى تنفيذ تعليمات المساجد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:28 م

المليادير الأمريكى محمد حديد يرفع الأذان من مسجد عمره 500 عام فى إسبانيا.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 04:03 م

الإفتاء: رفع القرآن الكريم فى مكبرات الصوت بالمساجد إفساد فى الأرض.. فيديو

الثلاثاء، 31 مارس 2020 03:05 م

صور.. تعقيم وتطهير الشوارع والمساجد والكنائس بمدينة سفاجا لمواجهة "كورونا"

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:49 ص

خطة الأوقاف لإدارة 80 ألف مسجد تؤذن بنداء النوازل دون صلوات

الإثنين، 30 مارس 2020 09:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

موازنة تاريخية لمصر بالعام المالى 2020/2021.. فيديو

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

فيديو.. اعرف تفاصيل البحث بديل الامتحان لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

التعليم: امتحانات العملى لطلاب الدبلومات لن تشمل أسئلة لم يدرسها الطلاب

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

مبدأ قضائى: غياب طالب الثانوية العامة لعذر قهرى يسمح بحساب كامل درجاته

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

انخفاض طفيف بحرارة الجو اليوم وشبورة وأمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

تعرف على العقوبة التأديبية للمسئول المتورط فى توزيع أراضى على غير المستحقين

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء سابع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

اعرف قدرات الجرارات الأمريكية الجديدة ومواعيد توريدها بعد وصول الدفعة الثانية

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

المحددات اللائحية لموازنة مجلس النواب وحساباته فى 8 نقاط

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

4 ضوابط تحكم التعيين فى الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

73 "اكتشاف أثرى" و11 مشروع ترميم إنجازات تمت خلال عام بقطاع الآثار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة