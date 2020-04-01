اليوم السابع
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وزير الأوقاف: تعليق الحج جائز فى ظل كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:55 م
وزير الأوقاف: تعليق الحج جائز فى ظل كورونا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يجوز تعليق فريضة الحج هذا العام فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، فى بيان له، تعليق الحج حال خشية الهلاك كتعليق الجمع والجماعات سواء بسواء، حيث يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح للضرورة أو المصلحة، كذلك يحوز تقديم الزكاة عن وقتها للمصلحة، وصواب ذلك عظيم".

وكان وزير الحج السعودى، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، دعا دول العالم الإسلامي للتريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا.

وقال الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن: المملكة على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحوال لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم ، لكن الظروف الأتية تجعلنا ننصح القادمين من جميع أنحاء العالم التريث فى عمل عقود الحج حتى تتبين الرؤية.

وأشاد الوزير بقرار خادم الحرمين الشريفين بضرورة علاج المواطينن والمقيمين والوافدين إلى البلا حال ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

قال وزير الحج والعمرة السعودى خلال لقاءه مع قناة الإخبارية السعودية، إن المملكة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة فيروس كورونا بالبلاد، مؤكدا أنه خلال 8 أيام تم إخراج 68 ألف معتمر، وكان هناك نصف مليون معتمر بالبلاد شاركت الشركات الخاصة في إخراجهم من البلاد.

كان نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، كشف عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية وزيارة المسجد النبوى بشكل مؤقت، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

يذكر أن المملكة أعلنت فى وقت سابق إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

 


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