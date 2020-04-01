اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 أبريل 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن: صرف 653 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:50 م
وزيرة التضامن: صرف 653 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرا من غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمتابعة صرف معاشات شهر إبريل فى الساعات الأولى لأول أيام صرف المعاشات.
 
وأشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية حتى الساعة الواحدة ظهراً؛ حيث بلغ إجمالى حركات الصرف منذ بدايتها صباح اليوم من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصارفات الآلية الى 816 الف قائم بالصرف بإجمالى مبلغ 653 مليون و404 ألف جنيهز

حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى حوالى 112 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالى 93 مليون جنيه، كما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 176 ألف قائم بالصرف بقيمة حوالى 129 مليون جنيه، بالإضافة إلى 527 الف قائم بالصرف من خلال مكاتب البريد بقيمة حوالى 431 مليون جنيه.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد اعتمدت خطة صرف معاشات إبريل والتي نصت على
آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" ( 1,2,4) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر إبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

التضامن

نيفين القباج

معاشات ابريل

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فتح مجمع أبو العزائم الأزهرى لصرف المعاشات لأهالى قرية أبيس بالإسكندرية(صور)

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:31 م

صور.. بدء صرف المعاشات بمكاتب البريد وإجراءات لمنع التزاحم فى اليوم الأول.. الموظفون يرتدون الكمامات ويستخدمون المطهرات مع كل تعامل.. وفتح المدارس بعد تعقيمها للتخفيف عن المكاتب لمواجهة كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:30 م

صور.. صرف المعاشات بالمدارس وإجراءات احترازية ضد "كورونا" فى الدقهلية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:22 م

صور.. اضبط مخالفة.. زحام بمكاتب البريد فى القرى أثناء صرف المعاشات بقنا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

السيسى يتابع مع مدبولى ووزراء ورئيس المخابرات جهود مكافحة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 1-4-2020 وعيار 24 بـ193.11 ريال سعودى

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

"المصاب الصامت" سر انتشار وباء كورونا بشكل مرعب..فيديو

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

اتحاد البنوك يطلق مبادرة كبرى لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.. محمد الإتربى: المبادرة دعمًا للوطن ولمساعدة العمالة.. و4 شرائح للتبرع من 10 لـ80 مليون جنيه بحسب الربحية ومساهمة موظفى البنوك تدعم الأسر المضارة

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

إنفو جراف.. جدول امتحان أولى ثانوى التجريبى يبدأ 5 أبريل

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

الفرق بين أعراض الحساسية وفيروس كورونا.. إنفوجراف

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

البنك الأهلى: 160 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 30 مليار جنيه

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

اتحاد البنوك يقسم المصارف لـ4 شرائح فى مبادرة كبرى لدعم المتضررين من كورونا

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

تفاصيل عزل عمارتين بحى الضواحى فى بور سعيد بعد اكتشاف حالتى كورونا.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

أسئلة من الأطفال لـ الأمهات بالعزل المنزلى.. اعرفى إزاى تجاوبى عليها.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

5 أكلات ابعد عنها عشان تقوى جهازك المناعى.. فيديو

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

شاهد.. كيف تغلبت شعوب العالم على ساعات العزلة بعد انتشار فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة