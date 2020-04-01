وزراء اليابان: البلاد على شفا حالة الطوارئ مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا

رويترز

قال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، إن اليابان لا تزال على شفا حالة الطوارئ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف سوجا للصحفيين أن السيطرة على الفيروس تحتل الأولوية لدى الحكومة التي ستفعل "كل ما هو ضروري" للحد من التأثير على الاقتصاد بعد أن أظهر استطلاع للرأي العام حالة من التشاؤم بين المؤسسات الصناعية بسبب الفيروس.

كان وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجى، قال إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت الوزارة تحذيرا من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.