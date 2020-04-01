وزارة الرى: تنفيذ 233 نشاطاً تدريبياً لـ 5847 متدرباً على المستوى المحلى

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا موجزاً بشأن الأعمال والأنشطة التدريبية التى قام بتنفيذها قطاع التدريب اﻹقليمى للموارد المائية والرى خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس الحالى لخدمة منظومة الشأن المائي ورفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية واﻹدارية بمختلف قطاعات وجهات وأجهزة الوزارة على مستوى الجمورية فضلاعن تدريب العديد من الكفاءات الهندسية على المستوى العربى والإقليمى فى مختلف مجالات الموارد المائية والرى.



أكد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، تتويجا لتوجهات الدولة فى هذا الصدد خلال هذه الفترة الحالية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورالوزير فى اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية حيث بادر قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية بتطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع العاملين بالقطاع ، وتعقيم كامل المبنى وجميع السيارات بالقطاع حرصا على صحة العاملين وسلامة المرافق.



أوضح التقرير أن قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى نفذ خلال التسعة أشهر الماضية بتنفيذ العديد من الفعاليات تضمنت 233 نشاطاً تدريبياً على المستوى المحلي بحضور 5847 متدرباً، فضلا عن 18 دورة تدريبية على المستوى الإقليمى بعدد 364 متدربا، وعلى المستوى المحلي تنوعت البرامج التدريبية مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية، واستهدفت البرامج جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين.



من جانبه أفاد الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب اﻹقليمي للموارد المائية والري بأنه في بادرة تاريخية غير مسبوقة فقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري جهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإدراجه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلي واللغة الانجليزية ، وهى خطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وذلك في إطار السعي المستمر لقطاع التدريب دائما الى تقديم مستوى تدريب ذو جودة وقيمة عالية، كما يسعى قطاع التدريب دائما الى خلق مزيد من التحديث والتطوير في العملية التدريبية حيث تم البدء بإعداد معمل حاسب آلي مخصص للإختبارات الإلكترونية ومن ثم إنهاء إجراءات إعتماد القطاع جهة معتمدة من ICDL للتدريب والإختبار لشهادة رخصة قيادة الحاسب الآلي ICDL .







وأضاف رئيس القطاع بأنه في مجال الندوات وورش العمل على مستوى المقر الرئيسي وفروعه الستة فقد قام القطاع بتنظيم ندوة برعاية وزير الموارد المائية والري بعنوان "مراجعة وتحديث مواصفات الأعمال المساحية والخرائط " والتي تهدف الى تعريف الجهات والسادة العاملين بأهم هذه التحديثات ويبلغ عدد الحضور 170 مشارك . كما تم تنفيذ عدة ندوات من ابرزها ندوة بعنوان "إستراتيجية الموارد المائية " لعدد 132 مشارك بحضور رؤساء إدارات مركزية ومديرية عموم من جهات الوزارة المختلفة. كما نظم المركز الإقليمي لأخلاقيات المياه بقطاع التدريب فيما يخص تدريب الطلاب من بلدان أفريقية ندوة بعنوان " الطلاب اﻻفارقة" لعدد 104 مشارك وتنظيم اولى الحلقات الدراسية لطلاب من بلدان افريقية وبعض دول أسيا حول تنمية مهارات التواصل.



كما نظم قطاع التدريب ندوة بعنوان " التغيرات المناخية وعلاقتها بالموارد المائية لعدد 20 مشارك بفرع القطاع بالفيوم وقد قام فرع القطاع بالزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان " تراخيص الرى والصرف " لعدد 20 مشاركاً ، وورشة عمل "خريطة التركيب المحصولي باستخدام الاستشعار عن بعد " ل 15 مشاركاً من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى. وندوة " الإدارة المتكامله للمخلفات الصلبة "لعدد 30 مشارك بمقر قطاع التدريب بكفر الشيخ، وأيضا ورشة عمل بعنوان "قانون 182 التعاقدات الحكومية" لعدد 50 مشارك بفرع القطاع بالمنيا.







أشار إلى تنفيذ ورشة عمل "لجنة القيادات الوسطى" بحضور (10) مشاركين وفي إطار تشجيع الدراسات والأبحاث المائية قام القطاع فقد تم عقد ورشة عمل " الدكتوراه والماجستير" بحضور ( 6) مشاركين وذلك لمتابعه الرسائل المقدمه واختيار الافضل منها، الى جانب ورشة عمل في مجال " نقاط الاتصال" لعدد 59 مشارك والتى نفذت مرتين وكذلك عقد ورشة عمل "المشاركات الخارجية" حيث قام 9 مشاركين من العاملين بجهات الوزارة المختلفة بعرض الخبرات والمعارف المكتسبة من مشاركاتهم في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية خارج البلاد، أمام لجنة فنية مختصة لتقييمها ودراسة الإستفادة منها ونشرها، شملت دول الأردن - الهند- الصين-الولايات المتحده الأمريكية - بريطانيا.







وفى اطار دعم الوزارة لتطوير ورفع مهارات السادة العاملين ومواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة والمستجدات لتحقيق أهداف الإصلاح الإدارى والتنمية المستدامة التى تعتمد اساسا على توفر المياه والتى تعتبر من اهم محاور استراتيجيات وزارة الموراد المائية والرى وأن تأخذ على عاتقها إعداد قيادات هندسية وإدارية ووسطى من خلال برامج إعداد القيادات بجهات الوزارة المختلفة.فقد تم عمل "المقابلات الشخصية للقيادات الوسطى الهندسية" لعدد (3) مجموعات لعدد (90) مرشح من المتقدمين لحضور برنامج "إعداد القيادات الوسطى" والتى قامت بها لجنة مختصة وتم إعلان النتائج وإختيار عدد (36) مشارك في هذا البرنامج حيث تم إفتتاح اولى أسابيع هذا البرنامج مع بداية شهر ديسمبر 2019.







كما تضمن البرنامج خلال الاسبوع الرابع منه تنظيم زيارة علمية للتعرف على انشطة قطاعات الوزارة و زيارة لوحدة نظم المعلومات الجغرافية ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالإضافة الى زيارة مركز الرصد والاتصالات (التليمترى) بقطاع الرصد والاتصالات والمعلومات فضلا عن زيارة وحدة دراسات المياه الجوفية التابعة لقطاع المياه الجوفية.







وتأتى هذه الزيارة ضمن اهداف البرنامج التدريبى لتعريف المتدربين على جهود قطاعات الوزارة فى إدارة منظومة الموارد المائية باستخدام أحدث الاساليب العلمية والتكنولوجية من خلال أنظمة التنبؤ ونظم إدارة المعلومات الجغرافية وانظمة الرصد والاتصالات ونماذج إدارة المياه الجوفية ورصد نوعية مياه الخزان الجوفى، و ذلك ضمن سياسات الوزارة التى تهدف إلى بناء ورفع قدرات المهندسين من القيادات الشابة والقيادات الوسطى الهندسية وتأهيلهم ضمن قيادات الصف الثانى والثالث المستقبلية.







وفي سياق متصل تم إجراء المقابلات الشخصية لمجموعات من المهندسين من قطاعات الوزارة المختلفة لإختيارهم للمشاركة في برنامج إعداد القيادات الشابة الهندسية ،حيث شمل التقييم قياس مهارات اللغة والحاسب الآلى والجدارات السلوكية والمعلومات الفنية المتخصصة والمالية والقانونية وذلك بإستخدام نموذج إلكترونى على الحاسب الآلي.

















