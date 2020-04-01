هيئة أمريكية: حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 186101 والوفيات 3603

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 186101 بزيادة 22562 حالة عن الإحصاء السابق، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 743 حالة إلى 3603 حالات، وأعلنت المراكز الأمريكية، إحصاء حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 31 مارس مقارنة بما أعلنته فى اليوم السابق.

ولا تعكس الأرقام التى تعلنها المراكز الأمريكية، بالضرورة الحالات التى تعلنها الولايات.

وكانت السفينة الطبية العسكرية كومفورت قد وصلت إلى نيويورك، لمساعدة الولاية الأمريكية على مكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو، إن وصول أكبر مستشفى عسكرى عائم بأمريكا، سيتسبب فى منح "دفعة معنوية" قوية للجميع، وأضاف "حقيقة وجود البحرية والجيش هنا لمساعدة مدينة نيويورك فى هذا الوقت، هذا أمر مثير ومهم لهذه المدينة".

وتابع عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو "يا لها من بادرة من الجيش لمساعدتنا بهذه الطريقة القوية، هذا أمر مؤثر للغاية ومهم لنا جميعا، نحن بحاجة للمساعدة".

وستساعد السفينة، على تخفيف العبء عن المستشفيات التى تعالج مرضى فيروس كورونا، وسيتم استخدامها لنقل المرضى الذين لا يعانون من الفيروس وحالتهم حرجة بسبب أمراض أخرى.