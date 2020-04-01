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نيويورك تايمز: أكثر من 280 مليون شخص بالولايات المتحدة تحت الحظر بسبب كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:32 م
نيويورك تايمز: أكثر من 280 مليون شخص بالولايات المتحدة تحت الحظر بسبب كورونا
كتبت: نهال طارق

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ، الذي قاوم لأسابيع فرض تدابير أكثر صرامة على مستوى الولاية لإبطاء انتشار الفيروس أصدر قرارا  يوم الأربعاء يلزم أكثر من 21 مليون من سكان المنطقة بالبقاء في منازلهم.

 

استسلم ديسانتيس ، الجمهوري  بعد مكالمة هاتفية مع ترامب الذي اعترف امس ان أخطر التوقعات حتى الآن من البيت الأبيض بأن ما يصل إلى 240 ألف أمريكي قد يموتون من الإصابة بعدوى كورونا ، حتى مع وجود قيود جدية.

 

وقال الحاكم إنه بدأ يتوصل إلى ضرورة إصدار أمر على مستوى الولاية بمجرد أن تخلى البيت الأبيض اقتراحه بأن الإجراءات يمكن رفعها بحلول منتصف أبريل ومددت المبادئ التوجيهية الوطنية لمكافحة الفيروس حتى 30 أبريل.

 

قال ديسانتيس في مؤتمر صحفي: "عندما قام الرئيس بتمديد الثلاثين يومًا لي ، كان" الناس لا يعودون إلى العمل فقط ". "هذا زر توقف وطني"، وسينفذ أمر الحاكم ، الذي يسمح للناس بمغادرة منازلهم "للقيام بأنشطة أساسية" ، يوم الخميس منتصف الليل.

 

ويشكل فيروس كورونا خطرا من نوع اخر على ولاية فلوريدا ثالث أكبر ولاية في حيث ربع السكان أكبر من 60 عامًا ويعتمد الاقتصاد إلى حد كبير على 86 مليار دولار من السياحة التي توفر حوالى 125 مليون دولار سنويا من السائحين المترددين على المنطقة.

 

ومن جانبه أعلن حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك يوم الأربعاء أمرًا بالبقاء في المنزل وهو النهج الذي اتبعه منذ فترة حيث دون على حسابه بموقع تويتر منذ أسابيع "ابق في البيت من اجل دولتنا"

 

ووفقا للتقرير يخضع اكثر من 280 مليون شخص في 35 ولاية أمريكية من ضمنهم العاصمة واشنطن لأوامر أو تعليمات للبقاء في المنزل.

 

 


الولايات المتحدة

وباء كورونا

ترامب

فلوريدا

نيفادا

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