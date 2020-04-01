نقل رئيس حى المطرية لعدم متابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة ميدانية على مختلف مناطق حى المطرية ، وذلك بعد تلقى الوزارة لمجموعة من الشكاوى بسبب كثرة الإشغالات وتدنى مستوى النظافة ، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجولة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، ببذل أقصى الجهود لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة ملف النظافة، والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها لتحقيق رضاهم.



وفى بداية الجولة استمع اللواء محمود شعراوى إلى عرض من اللواء خالد عبدالعال حول الأعمال الإنشائية الجارية فى ميدان المطرية، فيما يخص مشروعات الكبارى الجديدة للربط بين محاور الشبكة القومية للطرق خاصة روض الفرج و شبرا بنها الحر ، كما تم تفقد شعراوى وعبدالعال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء بالمطرية والتى تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة وأعمال نقل المرافق ( الكهرباء والمياه والصرف الصحى) بالمنطقة خاصة فى شارع المطراوى.

و اتفق وزير التنمية المحلية ، ومحافظ القاهرة على نقل أى مواقف عشوائية بكافة المناطق المجاورة للميدان والتنسيق مع وزارة الإسكان لسرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى والمياه، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية بالقاهرة لتعديل الحركة المرورية بالمنطقة لحين الإنتهاء من مشروع كوبرى ميدان المطرية للتيسير على المواطنين في تحركهم يومياً .

وخلال الجولة ، استمع وزير التنمية المحلية لشكاوى بعض المواطنين بالمنطقة والذين أكدوا على تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات بمختلف الشوارع الجانبية والرئيسية وخاصة أمام مستشفى المطرية وعدم الإلتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتعليق إقامة الأسواق لمنع تجمعات المواطنين ، و الإشغالات التى يسببها سوق المطرية ووجود أكوام من القمامة والمخلفات أمامه بالاضافة إلى عدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة ، وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوى ، بنقل رئيس حى المطرية إلى ديوان عام محافظة القاهرة.



كما أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بتعيين حسام لبيب خميس رئيس حى غرب المنصورة بالدقهلية رئيساً لحى المطرية بالقاهرة لمدة عام .

وقال شعراوى خلال حديثه لرئيس حي المطرية ورئيس هيئة النظافة بالقاهرة : الناس ليها حق تشتكى .. بعد كل المخلفات والقمامة والإشغالات الموجودة فى الشوارع " .

كما اتفق الوزير ومحافظ القاهرة على توجيه رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة دعم منطقة المطرية بمجموعة من صناديق جمع المخلفات ذات الحجم المناسب ، واتفق شعراوى وعبدالعال أيضاً على مرور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية على منطقتى المرج والمطرية بصورة دورية لمتابعة أعمال النظافة ، بالإضافة إلى إيقاف مديري النظافة المسئولين عن المنطقة بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لعدم المتابعة الإيجابية لمستوى النظافة فى المطرية وتراكم كميات من القمامة والمخلفات يومياً.

وعقب ذلك تفقد اللواء محمود شعراوى ومحافظ القاهرة ، مشروع كوبرى حلمية الزيتون ، لمتابعة تنفيذ قرار هدم العقارات الموجودة بمسار الكوبرى لإستكمال الأعمال الإنشائية ، وتم التأكد من صرف التعويضات الكاملة للمواطنين المتضرريين من إزالة العقارات الموجودة فى مسار الكوبرى ، حيث وفرت محافظة القاهرة مبلغ 66 مليون جنيه لتعويض المواطنين.

كما تابع شعراوى مع اللواء خالد عبدالعال مسار روكسى رمسيس والمحور الجديد ، وجهود المحافظة لإزالة الأكشاك العشوائية بالمسار السابق لطريق ترام مصر الجديدة، حيث تم التأكد من إزالة حوالى 90 كشك ، وجارى إنشاء محلات وأكشاك حضارية بديلة عن الأكشاك المتواجدة بالمسار ، ومتابعة دهان العقارات المطلة على هذا المسار .



وأكد اللواء محمود شعراوى ، على ضرورة رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المواطنين فى منطقة المطرية ، كما وجه شعراوى بالاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التى تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .













جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة (1)



جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة (2)



جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة (3)



جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة (4)

















