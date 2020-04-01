اليوم السابع
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نقابتا المعلمين بالقاهرة الجديدة والبساتين تعقم مدارس تسليم شرائح التابلت للطلاب

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:39 م
نقابتا المعلمين بالقاهرة الجديدة والبساتين تعقم مدارس تسليم شرائح التابلت للطلاب تعقيم مدارس تسليم شرائح التابلت للطلاب
كتبت آية دعبس

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نفذت النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة برئاسة كرم عبد اللاه، بالتعاون مع الإدارة التعليمية تعقيم عدد من  المدارس الحكومية بالقاهرة الجديدة، منها مدرسة القاهرة الرسمية للغات وهى مقر تسليم شرائح  التابلت لطلاب أولى ثانوى، ومدرسة عمر بن الخطاب، ومدرسة الجهاد للتعليم الأساسى، ومدرسة الشهيد عماد أمير رشدى، وجارى استكمال باقى المدارس.
 
وأكد كرم عبد اللاه رئيس فرعية المعلمين بالقاهرة الجديدة ، أنه تم تعقيم مقر النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة ، تتفيذا لتعليمات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لمساعدة ومعاونة مؤسسات الدولة فى تطهير المبانى والمؤسسات التعليمية فى اطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية،من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .
 
وفى نفس السياق أرسلت النقابة العامة للمعلمين، فريق دعم وتعقيم لعدد من مدارس إدارة البساتين ودار السلام التعليمية ، بحضور تمام محمد تمام رئيس النقابة الفرعية وعبد العزيز زنار مدير عام إدارة البساتين ودار السلام والدكتور حسن محمد وكيل إدارة البساتين ودار السلام وبحضور رئيس حى البساتين، بمرافقة فرق التعقيم خلال عملها فى المدارس خاصة التى يتم استخدامها مقرات لتسليم طلاب أولى ثانوى شريحة التابلت .
 
وكانت قد أطلقت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حملة لتطهير وتعقيم عدد من مدارس محافظة القاهرة ، وقال أحمد شعبان الأمين العام المساعد، أن هذه الحملة تأتي في إطار دور النقابة الرائد بتطهير عدد كبير من المؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية قدر المستطاع، تأكيدا على تكاتف النقابة مع الدولة في مواجهة هذا الوباء وطمأنة المعلمين بالمدارس، لافتا إلى أن المعلمين عليهم مسئولية كبيرة في تعليم الطلاب وأولياء الأمور في مواجهة الأزمات، مشددا على ضرورة تلاحم وتكاتف كافة قوى الشعب مع مؤسسات الدولة لمنع تمدد فيروس كورونا المستجد.
 
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نقابة المعلمين

تطهير مدارس

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